W Hiszpanii gorąco po szalonym meczu Barcelony. Padły słowa o Lewandowskim

Od dwóch zwycięstw sezon 2025/2026 w hiszpańskiej La Lidze rozpoczęła FC Barcelona. Drużyna Hansiego Flicka w zeszłym tygodniu pewnie rozprawiła się z Mallorcą ogrywając ją aż 3:0, a w sobotę przystąpiła do rywalizacji z Levante. To spotkanie nie było już takie łatwe, bowiem przeciwnicy nieoczekiwanie prowadzili do przerwy 2:0.

Mimo takiej przewagi beniaminek ligi nie zdołał w tym meczu zdobyć choćby punktu. Wszystko za sprawą trafień Pedriego, Ferrana Torresa, a także samobójczego gola Unaia Elgezabala. W ten sposób obrońcy tytułu wygrali spotkanie i mogą się cieszyć z kompletu punktów po dwóch kolejkach rozgrywek.

Tuż po zakończeniu rywalizacji niezwykle aktywne stały się hiszpańskie media, które rozpływają się nad tym, co zrobiła FC Barcelona. Doskonale potwierdzają to chociażby tytuły, a także treść artykułów z czołowych dzienników.

- Barca Flicka pozostaje błogosławionym szaleństwem - pisze w tytule popularny "Sport".

Bez dwóch zdań jednym z bohaterów tego meczu był Lamine Yamal, który zanotował asystę i miał ogromny wpływ na ostatnie trafienie dośrodkowując piłkę w pole karne. Jego dyspozycja nie przeszła obojętnie katalońskiemu dziennikowi.

- Lamine gra we własnej głowie. Podczas gdy wszyscy wokół wyobrażają sobie jego życie, przewidują zagrożenia i namawiają klub do ochrony, on żyje chwilą obecną z młodzieńczą arogancją - dodał "Sport".

Zdaniem dziennika "Marca" tak grającej Barcelony nie pokona nikt. - Tej Barcelony nikt nie jest w stanie zatrzymać - czytamy.

W podobnym stylu o drużynie z Barcelony pisze także "Mundo Deportivo". W opinii tego medium zespół udowodnił tym spotkaniem, że nigdy się nie poddaje i walczy do ostatniego gwizdka.

- Podopieczni Flicka odnieśli zwycięstwo świadczące o ich wielkim charakterze i udowodnili, że są drużyną, która nigdy się nie poddaje mimo przeciwności losu - napisano.

Lewandowski wrócił, tak go oceniają

Hiszpanie przyznali także oceny zawodnikom, którzy wzięli udział w tym starciu. Kilka minut na boisku dostał Robert Lewandowski, który wrócił do gry po problemach mięśniowych z udem. "Mundo Deportivo" opisało go jako "zastraszający", "onieśmielający". Do tego, jak na taki krótki występ Polak otrzymał od "Sportu" przyzwoitą ocenę w skali do 10 - 6.

Następnym rywalem Barcelony będzie Rayo Vallecano. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę, 31 sierpnia.

Paris Saint-Germain - Angers SCO. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

FC Barcelona ANDER GILLENEA / AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Hansi Flick Jaime Reina AFP