Od stycznia jednak to właśnie "Szczena" grał pierwsze skrzypce jeśli mowa o obsadzie bramki "Barcy" i trener Hansi Flick bez dwóch zdań nie pożałował tej zamiany, bo były reprezentant Polski odnotował wiele udanych występów. Teraz jednak wygląda na to, że nadchodzi czas nowych nieuchronnych roszad ...

Wszystko to dlatego, że ter Stegen powrócił już do pełni sił - i na sam koniec ligowego sezonu otrzymał on od Flicka istotną szansę, trafiając do wyjściowej jedenastki w meczu z Villarrealem. 33-latek nie będzie go jednak przesadnie miło wspominał.