W Hiszpanii głośno o Szczęsnym. Polak nie miał zamiaru milczeć, wymowne

Kiedy Wojciech Szczęsny zdecydował się nie przedłużać umowy z Barceloną do końca czerwca i zrobić to dopiero później, z pewnością nie spodziewał się, że aż do ostatniego dnia sierpnia będzie czekał na możliwość wybrania się z zespołem na mecz.

Ostatecznie Polak został zarejestrowany tuż przed starciem z Rayo Valecano i mógł towarzyszyć kolegom w podróży do Madrytu. Sytuacja polskiego golkipera oczywiście przez cały czas wzbudzała ogromne emocje i nie inaczej było, kiedy już oficjalnie Szczęsny został zgłoszony do rozgrywek La Liga.

Szczęsny dopuszczony do gry. Hiszpanie ogłaszają, Szczęsny zabiera głos

- Niemiecki trener nie może skorzystać z pomocy Gaviego z powodu kontuzji, która dokucza mu w prawym kolanie. Będzie mógł jednak skorzystać z pomocy Frenkiego De Jonga, który opuścił mecz z Levante z powodu ojcostwa, oraz Gerarda Martína i Szczęsnego, którzy w tym tygodniu zostali zarejestrowani w LaLiga - pisała "Marca" w artykule poświęconym kadrze Barcelony na najbliższy mecz.

Wojciech Szczęsny w ostatnich latach wielokrotnie udowadniał, że nie jest przesadnie aktywny w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i relacje bardzo sporadycznie. Przy okazji wyjazdu do Madrytu, nie mógł jednak przepuścić okazji, aby podzielić się tą wyjątkową chwilą.

Na Instagram Stories Polaka pojawiły się materiały z profili Barcelony, na których znajduje się on i Robert Lewandowski. Polscy zawodnicy opuszczali samolot, który wylądował na jednym z madryckich lotnisk.

Wojciech Szczczęsny i Robert Lewandowski przed meczem z Rayo Instagram ESP/Instagram

Jak widać na tym i innych materiałów Barcelony w mediach społecznościowych, Wojciech Szczęsny bardzo często przebywa w towarzystwie Roberta Lewandowskiego, co z pewnością ułatwia mu porozumiewanie się z kolegami z szatni.

Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP