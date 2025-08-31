W Hiszpanii głośno o Szczęsnym. Polak nie miał zamiaru milczeć, wymowne
Wojciech Szczęsny wreszcie się doczekał i po długich tygodniach, władzom Barcelony udało się zarejestrować Polaka do rozgrywek Primera Division. Znalazł się on błyskawicznie w kadrze "Blaugrany" na wyjazdowe starcie z Rayo Vallecano, co odbiło się szerokim echem w Hiszpanii. Sam zainteresowany nie mógł milczeć w takiej chwili i postanowił udostępnić pewne zdjęcia w mediach społecznościowych.
Kiedy Wojciech Szczęsny zdecydował się nie przedłużać umowy z Barceloną do końca czerwca i zrobić to dopiero później, z pewnością nie spodziewał się, że aż do ostatniego dnia sierpnia będzie czekał na możliwość wybrania się z zespołem na mecz.
Ostatecznie Polak został zarejestrowany tuż przed starciem z Rayo Valecano i mógł towarzyszyć kolegom w podróży do Madrytu. Sytuacja polskiego golkipera oczywiście przez cały czas wzbudzała ogromne emocje i nie inaczej było, kiedy już oficjalnie Szczęsny został zgłoszony do rozgrywek La Liga.
Szczęsny dopuszczony do gry. Hiszpanie ogłaszają, Szczęsny zabiera głos
- Niemiecki trener nie może skorzystać z pomocy Gaviego z powodu kontuzji, która dokucza mu w prawym kolanie. Będzie mógł jednak skorzystać z pomocy Frenkiego De Jonga, który opuścił mecz z Levante z powodu ojcostwa, oraz Gerarda Martína i Szczęsnego, którzy w tym tygodniu zostali zarejestrowani w LaLiga - pisała "Marca" w artykule poświęconym kadrze Barcelony na najbliższy mecz.
Wojciech Szczęsny w ostatnich latach wielokrotnie udowadniał, że nie jest przesadnie aktywny w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i relacje bardzo sporadycznie. Przy okazji wyjazdu do Madrytu, nie mógł jednak przepuścić okazji, aby podzielić się tą wyjątkową chwilą.
Na Instagram Stories Polaka pojawiły się materiały z profili Barcelony, na których znajduje się on i Robert Lewandowski. Polscy zawodnicy opuszczali samolot, który wylądował na jednym z madryckich lotnisk.
Jak widać na tym i innych materiałów Barcelony w mediach społecznościowych, Wojciech Szczęsny bardzo często przebywa w towarzystwie Roberta Lewandowskiego, co z pewnością ułatwia mu porozumiewanie się z kolegami z szatni.
Spotkanie 3. kolejki Primera Division Rayo Vallecano - FC Barcelona w niedzielę o godzinie 21:30. Relacja tekstowa na stronie interia.pl.