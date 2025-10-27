Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii głośno o Szczęsnym, media żyją meczem z Realem. Tak piszą o El Clasico

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Nie milkną echa niedzielnego El Clasico. Starcie pomiędzy Realem Madryt a Barceloną może miało swoje braki czysto piłkarskie, ale nie zawiodło pod względem emocji. Na poniedziałkowych okładkach największych hiszpańskich gazet temat meczu jest rzecz jasna najważniejszy. "Mundo Deportivo" na swojej "jedynce" umieściło między innymi Wojciecha Szczęsnego, który nie utrzymał przyjezdnych przy życiu, choć bardzo próbował.

Wojciech Szczęsny podczas El Clasico, w ramce okładka "Mundo Deportivo
Wojciech Szczęsny podczas El Clasico, w ramce okładka "Mundo DeportivoJose BretonGetty Images

Real Madryt pokonał u siebie Barcelonę 2:1 i powiększył przewagę w tabeli do pięciopunktowej. Xabi Alonso został pierwszym trenerem "Królewskich" od Zinedine'a Zidane'a w 2016 roku, który wygrał swoje inauguracyjne El Clasico. Gospodarze byli bardzo dobrze nastawieni mentalnie, wyszli na murawę podrażnieni poprzednim sezonem, w którym cztery razy dali się ograć odwiecznemu rywalowi. Wzięli rewanż.

Wojciech Szczęsny robił co mógł, by do tego nie doprowadzić, zanotował 9 interwencji, w tym 6 po strzałach z pola karnego. Zatrzymał "jedenastkę" Kyliana Mbappe, choć Francuz i tak wcześniej już znalazł na niego sposób. Nie przekreśla to jednak bardzo dobrego występu polskiego bramkarza. W mediach można było znaleźć wiele pochwał dotyczących jego formy.

Wojciech Szczęsny zatrzymał rzut karny, ale nie zatrzymał Realu. Pierwsze strony gazet po El Clasico

Patrząc po poniedziałkowych okładkach znajdziemy go jednak tylko w "Mundo Deportivo" i to nie w roli herosa. Na głównym zdjęciu widzimy go idącego po murawie w bliskim towarzystwie Pau Cubarsiego, Erica Garcii i Julesa Kounde, cała czwórka ma oczywiście zły nastrój. "Wyłączenie" - pisze dziennik, choć niekoniecznie tyczy się to "Szczeny", a bardziej jego kolegów z pola, którzy wyglądali na zdziwionych tempem gry w stolicy.

O Barcelonie czytamy, że była "osłabiona" i "ustąpiła na Bernabeu". Żurnaliści poruszyli też temat napięć między piłkarzami oraz potencjalnych błędów arbitra, piszą o kontrowersjach przy trafieniu Huijsena w Cubarsiego oraz rzekomym rzucie karnym po starciu Carvajal - Araujo.

"Sport" nie poruszył na pierwszej stronie wątków sędziowskich, napisał o "złym popołudniu" mistrzów Hiszpanii, którzy byli "nieofensywni". Real określił jako "efektywny".

W madryckich gazetach większe skupienie widzimy na Realu. "Marca" pisze, że zespół Xabiego Alonso ucieka w ligowej tabeli. Odnotowała "przepychanki" między graczami i złość Viniciusa po zdjęciu z murawy.

Na ciekawy tytuł zdecydował się "As": "Flick już wie, że Real Madryt jest inny". To oczywiście nawiązanie do wspomnianych fatalnych wyników z poprzedniego sezonu, jeszcze z kadencji Carlo Ancelottiego. Alonso dokonał nowego otwarcia.

Zobacz również:

Puchary Europy wygrane przez Real Madryt
La Liga

Zwiedzanie stadionu Realu Madryt jest drogie. Ale czy warto?

Przemysław Langier
Przemysław Langier
DJB: Wojciech Szczęsny – brakujący element układanki Barcelony? [WIDEO]Do jednej bramkiPOLSAT BOX GO
Wojciech Szczęsny wyrzucony z boiska w trakcie "El Clasico"
Wojciech SzczęsnyJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/ELEVENSPORTSPLAFP
FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick
FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi FlickWojciech Olkusnik/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East NewsEast News
Bramkarz w sportowym stroju treningowym z logo drużyny FC Barcelona oraz logotypem sponsora na koszulce, stojący na tle zamazanego stadionu z widownią w tle.
Wojciech SzczęsnyManaure QuinteroAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja