W Hiszpanii głośno o Lewandowskim, przekaz poszedł w świat. Nie pozostawili złudzeń
Coraz większymi krokami zbliżają się kolejne spotkania reprezentacji Polski. Już teraz wiadomo jednak, iż Jan Urban jest otwarty na powrót Roberta Lewandowskiego do kadry. Dużo bardziej sporna wydaje się natomiast kwestia opaski kapitańskiej, która została odebrana Lewandowskiemu jeszcze za kadencji Michała Probierza. Hiszpanie, powołując się na wyniki ankiety przeprowadzonej przez jeden z polskich portali, udzielili w tym temacie własnego komentarza, który nie pozostawia żadnych złudzeń.
Nieubłaganie reprezentacja Polski zbliża się do jednego z najważniejszych testów podczas kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata - grupowego spotkania z Holandią. Będzie to także debiut Jana Urbana, który po dymisji Michała Probierza przejął posadę selekcjonera kadry narodowej.
Już teraz Urban wypowiedział się na temat tego, jaki futbol chciałby zaprezentować kibicom z kraju Nad Wisłą. Powszechnie wiadomo również, że 63-latek niemal natychmiast po objęciu stanowiska otworzył drzwi do powrotu Roberta Lewandowskiego, który w wyniku jednej z większych afery w historii polskiej piłki zawiesił swoją reprezentacyjną karierę.
Wciąż jednak kwestię sporną stanowi temat opaski kapitańskiej, która w wyniku decyzji poprzedniego szkoleniowca trafiła na ramię Piotra Zielińskiego. Wielu komentatorów, w tym między innymi Jan Tomaszewski, uważa, że temat opaski powinien zostać w pewien sposób "przemilczany" przez nowego selekcjonera reprezentacji. Teraz o możliwym przywróceniu funkcji kapitana napastnikowi FC Barcelony głośno zrobiło się również w Hiszpanii.
Hiszpanie piszą o Urbanie, Lewandowskim i opasce kapitańskiej reprezentacji. Tak widzą powrót snajpera Barcelony do kadry
Na łamach hiszpańskiego portalu "Mundo Deportivo" pojawił się artykuł, w którym to autor poruszył temat tak bardzo polaryzującej kibiców reprezentacji opaski kapitańskiej. W swoim tekście powołał się on na sondę, przeprowadzoną przez serwis "Meczyki.pl", wedle której aż 82% kibiców z kraju nad Wisłą jest przychylna ponownemu przyznaniu Lewandowskiemu funkcji kapitana reprezentacji Polski. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, który nie pozostawia złudzeń względem pozycji Lewandowskiego w kraju - napastnik FC Barcelony cieszy się bardzo dużym poparciem wśród swoich rodaków, co może pomóc mu w odzyskaniu utraconej pozycji.
W dalszej części autor przytoczył historię burzliwej relacji na linii Probierz - Lewandowski, a także ogromną otwartość Urbana na ponowne wcielenie napastnika w szeregi "Biało-czerwonych".
Wciąż niejasna jest jednak kwestia dalszych losów opaski kapitańskiej reprezentacji Polski. Hiszpanie cytują w tym temacie słowa Urbana, który zapowiedział, iż ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w sposób "dyplomatyczny" poprzez rozmowę z każdą z zainteresowanych stron. Najprawdopodobniej ostateczną decyzję selekcjonera poznamy więc mniej więcej w okresie zbliżającego się spotkania z Holendrami, które rozegrane zostanie już 4 września.