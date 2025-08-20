W Hiszpanii głośno o Lewandowskim, przekaz poszedł w świat. Nie pozostawili złudzeń

Nieubłaganie reprezentacja Polski zbliża się do jednego z najważniejszych testów podczas kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata - grupowego spotkania z Holandią. Będzie to także debiut Jana Urbana, który po dymisji Michała Probierza przejął posadę selekcjonera kadry narodowej.

Wciąż jednak kwestię sporną stanowi temat opaski kapitańskiej, która w wyniku decyzji poprzedniego szkoleniowca trafiła na ramię Piotra Zielińskiego. Wielu komentatorów, w tym między innymi Jan Tomaszewski, uważa, że temat opaski powinien zostać w pewien sposób "przemilczany" przez nowego selekcjonera reprezentacji. Teraz o możliwym przywróceniu funkcji kapitana napastnikowi FC Barcelony głośno zrobiło się również w Hiszpanii.

Hiszpanie piszą o Urbanie, Lewandowskim i opasce kapitańskiej reprezentacji. Tak widzą powrót snajpera Barcelony do kadry

Na łamach hiszpańskiego portalu "Mundo Deportivo" pojawił się artykuł, w którym to autor poruszył temat tak bardzo polaryzującej kibiców reprezentacji opaski kapitańskiej. W swoim tekście powołał się on na sondę, przeprowadzoną przez serwis "Meczyki.pl", wedle której aż 82% kibiców z kraju nad Wisłą jest przychylna ponownemu przyznaniu Lewandowskiemu funkcji kapitana reprezentacji Polski. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, który nie pozostawia złudzeń względem pozycji Lewandowskiego w kraju - napastnik FC Barcelony cieszy się bardzo dużym poparciem wśród swoich rodaków, co może pomóc mu w odzyskaniu utraconej pozycji.

W dalszej części autor przytoczył historię burzliwej relacji na linii Probierz - Lewandowski, a także ogromną otwartość Urbana na ponowne wcielenie napastnika w szeregi "Biało-czerwonych".

Wciąż niejasna jest jednak kwestia dalszych losów opaski kapitańskiej reprezentacji Polski. Hiszpanie cytują w tym temacie słowa Urbana, który zapowiedział, iż ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w sposób "dyplomatyczny" poprzez rozmowę z każdą z zainteresowanych stron. Najprawdopodobniej ostateczną decyzję selekcjonera poznamy więc mniej więcej w okresie zbliżającego się spotkania z Holendrami, które rozegrane zostanie już 4 września.

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports