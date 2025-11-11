Ewa Pajor od lat pozostaje symbolem sukcesu polskiego futbolu kobiecego. Kapitanka reprezentacji Polski i jedna z najlepszych napastniczek w Europie konsekwentnie udowadnia, że należy do światowej czołówki. Jej kariera to pasmo spektakularnych osiągnięć - od mistrzostw Niemiec z VfL Wolfsburg, przez tytuły królowej strzelczyń Bundesligi, aż po występy w Lidze Mistrzyń, w których wielokrotnie przesądzała o losach meczów. W 2024 roku Pajor postawiła jednak na nowy rozdział w swojej karierze, dołączając do FC Barcelona Femeni. Na pierwsze sukcesy w barwach katalońskiej drużyny nie musiała długo czekać.

Znakomity sezon Ewy Pajor w Barcelonie. Teraz kolekcjonuje nagrody

Miniony sezon w barwach Barcelony był dla niej niemal perfekcyjny - drużyna zdobyła mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Królowej, a sama Pajor zakończyła rozgrywki z imponującym dorobkiem 25 goli i dziewięciu asyst w 28 meczach Ligi F. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie zwycięstwa w Lidze Mistrzyń, gdzie Barcelona musiała uznać wyższość swojego finałowego rywala.

Świetna forma Polki nie przeszła bez echa. Pajor kolekcjonuje kolejne nagrody i wyróżnienia za ubiegły sezon. Niedawno w Paryżu odebrała prestiżowe trofeum im. Gerda Muellera na gali Złotej Piłki, zajmując jednocześnie wysokie ósme miejsce w klasyfikacji Ballon d'Or. Znalazła się także w gronie 17 nominowanych do nagrody FIFA The Best oraz została wyróżniona przez hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" jako najlepsza piłkarka w Europie.

Kolejny sukces Ewy Pajor w Hiszpanii. Polka najlepszą zawodniczką ligi hiszpańskiej minionego sezonu

Teraz do jej bogatej kolekcji dołącza kolejny laur. Hiszpańskie Stowarzyszenie Piłkarzy (AFE) uznało Ewę Pajor za najlepszą zawodniczkę ligi hiszpańskiej w sezonie 2023/2024, przyznając jej statuetkę dla MVP rozgrywek. Wśród mężczyzn analogiczną nagrodę otrzymał inny gracz Barcelony - Lamine Yamal. To kolejne potwierdzenie, że Polka jest jedną z największych gwiazd światowego futbolu.

