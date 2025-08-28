W czwartek wieczorem nadeszły wieści. Lewandowski czeka, a tu pogrom. Pokaz siły

Ostatnie dni sierpnia to nie tylko pożegnanie lata i wakacje, ale przede wszystkim - ze sportowego punktu widzenia - ostateczne rozstrzygnięcia w eliminacjach do europejskich pucharów. FC Barcelona w czwartek poznała swoich rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów i już może szykować się na starcia m.in. z Chelsea i PSG. Ich najbliższy ligowy rywal, Rayo Vallecano, stanął z kolei przed szansą na wywalczenie promocji do Ligi Konferencji.

Ekipa z Campo de Fútbol de Vallecas zajęła w ubiegłym sezonie 8. miejsce w ligowej tabeli i teraz przyszło im rywalizować w ostatniej, decydującej fazie eliminacji do Ligi Konferencji. Ich rywalem było białoruskie Nioman Grodno i nic dziwnego, że to Hiszpanie byli stawiani w roli faworytów.

FC Barcelona się szykuje, a tu pogrom w Hiszpanii. Pokaz siły Rayo

W pierwszym meczu Rayo wygrało skromnie 1:0, ale prawdziwe emocje zaczęły się podczas rewanżowego spotkania z Puente de Vallecas. Tutaj najbliżsi ligowi rywale FC Barcelony nie mieli zamiaru dawać rywalom szans na korzystny wynik i rozgromili ich aż 4:0 (5:0 w dwumeczu).

Strzelanie na bramkę Nioman Grodno rozpoczęło się w drugiej połowie, kiedy to w dwie minuty Rayo dwukrotnie znalazło drogę do bramki. Najpierw w 64. minucie gola strzelił Alvaro Garcia, a chwilę później trafienie dołożył Sergio Camello.

Kolejny wstrząs przyszedł w końcówce. Na dziesięć minut przed zakończeniem spotkania bramkarza rywali pokonał Jorge de Frutos, a w dziewięć minut później znów gola dołożył Garcia.

Rayo pokazało, że nawet będąc 8. drużyną poprzedniego sezonu La Liga, jest piekielnie mocne na tle europejskich rywali i naładowane podejdzie do niedzielnego starcia z Barceloną. Piłkarze Hansiego Flicka, na czele z Robertem Lewandowskim, muszą się mieć więc na baczności. Relacja tekstowa z meczu Rayo - FC Barcelona na portalu interia.pl.

