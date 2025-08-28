Partner merytoryczny: Eleven Sports

W czwartek wieczorem nadeszły wieści. Lewandowski czeka, a tu pogrom. Pokaz siły

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Piłkarze i kibice FC Barcelony skupieni są przede wszystkim na najbliższym meczu Primera Division z Rayo Vallecano. Ekipa z Campo de Fútbol de Vallecas na trzy doby przed starciem z mistrzem Hiszpanii wysłała Hansiemu Flickowi i jego piłkarzom jasny sygnał, że spotkanie 3. kolejki La Liga nie będzie dla nich łatwą przeprawą.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiQuality Sport ImagesGetty Images

Ostatnie dni sierpnia to nie tylko pożegnanie lata i wakacje, ale przede wszystkim - ze sportowego punktu widzenia - ostateczne rozstrzygnięcia w eliminacjach do europejskich pucharów. FC Barcelona w czwartek poznała swoich rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów i już może szykować się na starcia m.in. z Chelsea i PSG. Ich najbliższy ligowy rywal, Rayo Vallecano, stanął z kolei przed szansą na wywalczenie promocji do Ligi Konferencji.

Ekipa z Campo de Fútbol de Vallecas zajęła w ubiegłym sezonie 8. miejsce w ligowej tabeli i teraz przyszło im rywalizować w ostatniej, decydującej fazie eliminacji do Ligi Konferencji. Ich rywalem było białoruskie Nioman Grodno i nic dziwnego, że to Hiszpanie byli stawiani w roli faworytów.

FC Barcelona się szykuje, a tu pogrom w Hiszpanii. Pokaz siły Rayo

W pierwszym meczu Rayo wygrało skromnie 1:0, ale prawdziwe emocje zaczęły się podczas rewanżowego spotkania z Puente de Vallecas. Tutaj najbliżsi ligowi rywale FC Barcelony nie mieli zamiaru dawać rywalom szans na korzystny wynik i rozgromili ich aż 4:0 (5:0 w dwumeczu).

Agnieszka Korneluk: Wychodzenie z trudnych sytuacji pozwala budować zespół. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Strzelanie na bramkę Nioman Grodno rozpoczęło się w drugiej połowie, kiedy to w dwie minuty Rayo dwukrotnie znalazło drogę do bramki. Najpierw w 64. minucie gola strzelił Alvaro Garcia, a chwilę później trafienie dołożył Sergio Camello.

Kolejny wstrząs przyszedł w końcówce. Na dziesięć minut przed zakończeniem spotkania bramkarza rywali pokonał Jorge de Frutos, a w dziewięć minut później znów gola dołożył Garcia.

Rayo pokazało, że nawet będąc 8. drużyną poprzedniego sezonu La Liga, jest piekielnie mocne na tle europejskich rywali i naładowane podejdzie do niedzielnego starcia z Barceloną. Piłkarze Hansiego Flicka, na czele z Robertem Lewandowskim, muszą się mieć więc na baczności. Relacja tekstowa z meczu Rayo - FC Barcelona na portalu interia.pl.

