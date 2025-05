W Barcelonie zapadła decyzja. Chodzi o wielki transfer. Lewandowski już wie, musi się pogodzić

W kwestii nowego bramkarza sprawa wydaje się oczywista. FC Barcelona chce kupić Joana Garcię z Espanyolu, aktywując jego niezbyt wysoką klauzulę i wprowadzić Hiszpana do składu kosztem Marca-Andre ter Stegena. Według hiszpańskich mediów właśnie tak prezentuje się jej plan "A".

Temat lewoskrzydłowego natomiast w ostatnich miesiącach zanotował dość mocny zwrot akcji. Jeszcze do niedawna głównym faworytem do dołączenia do FC Barcelona był Nico Willams z Athletic Club. Reprezentant Hiszpanii rok temu odmówił "Dumie Katalonii", ponieważ chciał jeszcze na rok zostać w swoim macierzystym klubie i wygrać z nim finał Ligi Europy na własnym stadionie. Tego celu nie zrealizował - drużyna z Bilbao przegrała w półfinale z Manchesterem United.