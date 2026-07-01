W Barcelonie poruszenie, tak Szczęsny potraktował kolegę. W końcu przerwał milczenie

Bramka była zdecydowanie najlepiej w ubiegłym sezonie obsadzoną pozycją w Barcelonie. Sprowadzony z Espanyolu Joan Garcia z marszu wygrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym i praktycznie do końca kampanii 2025/26 miejsca między słupkami nie oddał. "Tek" zaliczył zaledwie kilka występów, przede wszystkim gdy jego konkurent do gry był kontuzjowany.

Joan Garcia wprost o Szczęsny. Tak wobec Hiszpana postąpił Polak

Garcia był jednym z najeloej ocenianych graczy Barcelony, dzięki czemu wywalczył sobie miejsce w kadrze Hiszpanii na mistrzostwa świata. To właśnie w trakcie mundialu udzielił stacji "RAC1" wywiadu, który wywołał poruszenie w Barcelonie, a w szczególności wśród kibiców z Polski.

25-latek ujawnił, jak wobec niego zachował się Szczęsny. Z jego słów wynika, że Polak bardzo pomógł mu w aklimatyzacji.

Bardzo mi pomógł. Nie tylko taktycznie, ale też w innych aspektach. Sytuacja jest dobra dla wszystkich. On chciałby grać, a ja również postrzegam to jako rywalizację, która motywuje mnie do bycia w najlepszej formie

- Szczęsny był ważnym bramkarzem przez całą swoją karierę i w tym sezonie bardzo dobrze wywiązał się ze swojej roli - dodał Hiszpan.

Hierarchia w Barcelonie ustalona. Szczęsny pogodzony z losem

Sytuacja bramkarzy w Barcelonie obecnie wydaje się całkowicie klarowna. Niekwestionowaną jedynką pozostaje Garcia, zaś jego zmiennikiem Szczęsnym. Jedną nogą poza "Blaugraną" jest już Marc-Andre ter Stegen. Niemiec ma zostać wypożyczony do Ajaksu Amsterdam.

Wojciech Szczęsny w sezonie 2025/26 rozegrał dla Barcelony 12 spotkań. Wpuścił w nich 21 bramek. Ani razu nie udało mu się zachować czystego konta.

Mimo kapitalnej postawy Garcia natomiast nie odgrywa na razie istotnej roli w kadrze. Luis de la Fuente woli stawiać na Unaia Simona, za którym na ten moment przemawia jedynie doświadczenie. Golkiper ma za sobą kiepski sezon, a w oczach kibiców zarówno Garcia, jak i David Raya są od niego bramkarzami o klasę lepszymi.

Joan Garcia i Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Joan Garcia JOSE BRETON AFP





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