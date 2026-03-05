!criticalCSS &&

W Barcelonie nie mogli czekać, nowe wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie są pewni

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Robert Lewandowski doznał ostatnio nieco nietypowej kontuzji - mowa bowiem o urazie... oczodołu. Problemy zdrowotne niestety wykluczyły Polaka z ważnego meczu przeciwko Atletico Madryt, natomiast z obozu FC Barcelona nadchodzą coraz to lepsze wieści ws. Polaka. Kolejny przełom dotyczący sytuacji napastnika nastąpił w czwartkowy poranek.

article cover
Robert LewandowskiEuropa Press SportsGetty Images

Robert Lewandowski pod koniec lutego wszedł z ławki w meczu z Villarrealem i odnotował jedno z trafień w ramach triumfu "Blaugrany" nad "Żółtą Łodzią Podwodną" 4:1. Niestety niedługo potem nadeszły i gorsze wieści ws. Polaka.

Okazało się bowiem, że "Lewy" nabawił się urazu oczodołu - i ta kontuzja uniemożliwiła mu występ przeciwko Atletico Madryt w Pucharze Króla, napastnik nie był więc w stanie wspomóc swych kolegów w próbie dokonania remontady kosztem "Los Colchoneros". Coraz więcej znaków wskazuje jednak na to, że powrót "RL9" do akcji jest już blisko.

Lewandowski wraca do pełni sił, w hiszpańskich mediach zawrzało. To wtedy Polak wróci do akcji

Już w środę w hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia o tym, że piłkarz wznowił ćwiczenia w toku indywidualnym, mając na sobie specjalną maskę ochronną, która towarzyszyć mu będzie również przez jakiś czas na murawie.

Nazajutrz natomiast Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo", ogłosił, że Lewandowski znów trenuje z resztą ekipy "Dumy Katalonii", a to oznacza jeszcze większy przełom jeśli mowa o jego rehabilitacji.

Będzie mógł zagrać na San Mames w najbliższą sobotę
podkreślił jeszcze Torello.

Sztab "Barcy" nie chciał z pewnością też czekać przesadnie długo z ponownym wdrożeniem kapitana reprezentacji Polski do kadry meczowej, bowiem przed FCB nie tylko niełatwe starcie z Athletikiem Bilbao na wyjeździe, ale i chociażby dwumecz z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Skuteczność rywala "Lewego", Ferrana Torresa, pozostawia tymczasem wiele do życzenia.

Z Niemiec nadeszły wieści ws. Kane'a, kluczowa informacja dla Lewandowskiego. Trener potwierdza

Athletic - Barcelona. Hit La Ligi już w tę sobotę

Potyczka Athletic Bilbao - FC Barcelona zostanie rozegrana 7 marca o godz. 21.00. "Los Rojiblancos" to ten moment dziewiąta drużyna Primera Division, mająca jednak wciąż widoki na udział w europejskich pucharach.

Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski AFP
Mężczyzna w czerwonej koszulce udzielający wywiadu podczas konferencji prasowej, na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
Robert LewandowskiLUKASZ KALINOWSKIEast News
Kontuzja może być dobra dla Lewandowskiego? Zaskakujące słowa ekspertaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja