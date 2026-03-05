W Barcelonie nie mogli czekać, nowe wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie są pewni

Robert Lewandowski pod koniec lutego wszedł z ławki w meczu z Villarrealem i odnotował jedno z trafień w ramach triumfu "Blaugrany" nad "Żółtą Łodzią Podwodną" 4:1. Niestety niedługo potem nadeszły i gorsze wieści ws. Polaka.

Okazało się bowiem, że "Lewy" nabawił się urazu oczodołu - i ta kontuzja uniemożliwiła mu występ przeciwko Atletico Madryt w Pucharze Króla, napastnik nie był więc w stanie wspomóc swych kolegów w próbie dokonania remontady kosztem "Los Colchoneros". Coraz więcej znaków wskazuje jednak na to, że powrót "RL9" do akcji jest już blisko.

Lewandowski wraca do pełni sił, w hiszpańskich mediach zawrzało. To wtedy Polak wróci do akcji

Już w środę w hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia o tym, że piłkarz wznowił ćwiczenia w toku indywidualnym, mając na sobie specjalną maskę ochronną, która towarzyszyć mu będzie również przez jakiś czas na murawie.

Nazajutrz natomiast Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo", ogłosił, że Lewandowski znów trenuje z resztą ekipy "Dumy Katalonii", a to oznacza jeszcze większy przełom jeśli mowa o jego rehabilitacji.

Będzie mógł zagrać na San Mames w najbliższą sobotę

Sztab "Barcy" nie chciał z pewnością też czekać przesadnie długo z ponownym wdrożeniem kapitana reprezentacji Polski do kadry meczowej, bowiem przed FCB nie tylko niełatwe starcie z Athletikiem Bilbao na wyjeździe, ale i chociażby dwumecz z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Skuteczność rywala "Lewego", Ferrana Torresa, pozostawia tymczasem wiele do życzenia.

Athletic - Barcelona. Hit La Ligi już w tę sobotę

Potyczka Athletic Bilbao - FC Barcelona zostanie rozegrana 7 marca o godz. 21.00. "Los Rojiblancos" to ten moment dziewiąta drużyna Primera Division, mająca jednak wciąż widoki na udział w europejskich pucharach.

