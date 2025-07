W Barcelonie już wiedzą, to definitywny koniec. Kluczowa wiadomość dla Lewandowskiego

FC Barcelona oficjalny czas przewidziany na dokonywanie transferów rozpoczęła od sporego ciosu. 4 lipca okazało się bowiem, że nie dojdzie do skutku wymarzony transfer. Athletic Bilbao oficjalnie ogłosił, że Nico Williams przedłużył umowę do 2035 roku. W związku z tym "Blaugrana" musi reaktywować inne opcje do wzmocnienia ofensywy. Jak się okazuje, jeden z atakujących, którymi interesuje się "Barca" zakończył definitywnie czas w swoim obecnym klubie i marzy o grze z Robertem Lewandowskim w ataku Barcelony.