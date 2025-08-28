W Barcelonie biją na alarm, tam mają zagrać Robert Lewandowski i spółka. "Martwią się"

W późny niedzielny wieczór (dokładnie o 21:30) FC Barcelona rozpocznie mecz trzeciej kolejki LaLiga przeciwko Rayo Vallecano. Łatwo nie będzie, bo cztery ostatnie wizyty "Dumy Katalonii" w tamtym miejscu skończyły się dla bordowo-granatowego klubu dwoma porażkami, remisem i tylko jednym zwycięstwem. Drużyna z przedmieść Madrytu potrafiła także napsuć krwi wyżej notowanemu rywalowi na Camp Nou (wygrana 1:0 i remis 0:0 w 2022 roku, w tym drugim meczu miał miejsce debiut Roberta Lewandowskiego w lidze).

Ostatnio jednak "Blaugrana" poprawiła bilans starć z "Czerwonymi Szarfami", wygrywając trzy poprzednie spotkania. Rayo będzie liczyć na powrót do rezultatów z lat 2021-23, sprzymierzeńcem może być murawa w fatalnym stanie, program El Chiringuito de Jugones określił ją nawet mianem "strasznej". Obrazki z Vallecas obiegają hiszpańskie media.

Dziennikarz Jose Alvarez przekazał, że sztab szkoleniowy Barcelony był pod wrażeniem - oczywiście negatywnym - stanu murawy. Trenerzy martwią się o zdrowie zawodników i sam "spektakl", czyli jakość widowiska.

Rayo Vallecano - FC Barcelona: zły stan murawy na Estadio Vallecas

Na Vallecas obecnie trwa remont, co nie pomaga w utrzymaniu trawy w dobrej kondycji. Trzeba jeszcze dodać, że może być gorzej, bo w czwartkowy wieczór na tym stadionie Rayo zagra rewanżowe spotkanie eliminacyjnej rundy play-off do Ligi Konferencji. Przeciwnikiem będzie białoruski FK Nioman. Przyjezdni z Grodna będą więc ostatnimi "testerami" murawy przed mistrzami Hiszpanii.

Prezes Rayo Martin Presa powiedział w rozmowie z Josepem Pedrerolem w El Chiringuito, że nie wpłynęła żadna skarga do UEFA ws. murawy. - Powiedziano nam, że będzie w dobrym stanie. Może widać, że jest lekko żółta. Łysa plama to jedno, a żółta to drugie. Zawodnicy ją widzieli, trenowali dziś po południu i radzili sobie całkiem nieźle. To trawa zwana bermudzką. Jesienią przechodzimy na inną ze względu na pogodę - podkreślił.

Gdy już białoruski zespół wyjedzie z Vallecas, wszyscy zaczną myśleć o konfrontacji z Barceloną, także greenkeeperzy. "Mundo Deportivo" określa całą sytuację jako "zapłatę" podopiecznych Hansiego Flicka za konieczność rozgrywania trzech pierwszych kolejek na wyjeździe z uwagi na opóźniający się powrót na Camp Nou. W drugiej serii gier Robert Lewandowski i spółka wygrali na obiekcie Levante 3:2, choć przegrywali już 0:2. Boisko nie wyglądało tam na najszybsze do gry.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Hansi Flick FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

Piłkarze Rayo Vallecano zostali ograbieni przez nieznanych sprawców AFP

Joan Laporta Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP