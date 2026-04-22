Vinicius wygwizdany. Głośno o tym geście piłkarza. Legenda Realu uderza

Fakt, że Real Madryt wygrał z Deportivo Alaves 2:1 wcale nie sprawił, że kibice zapomnieli piłkarzom ich poprzednie porażki.

Fani Realu Madryt należą do tych najbardziej wymagających. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów "nagrodzili" swoich zawodników głośnymi gwizdami. Oberwało się również Viniciusowi i Kylianowi Mbappe.

Brazylijczyk i Francuz w tym spotkaniu strzelili po golu. Po swojej bramce Vinicius Junior zaczął wykonywać przepraszające gesty w kierunku kibiców Realu Madryt. Miały one oczywiście związek z rozczarowaniem, jakiego fani doznali na przestrzeni całego tego sezonu.

Vinicius machał do nich ręką i ostentacyjnie całował herb Realu Madryt, aby zamanifestować przed kibicami miłość do klubu. Takie zachowanie gwiazdora nie spodobało się byłemu zawodnikowi "Los Blancos" - Gutiemu.

W ostatnich meczach Vinicius prezentował bardzo dobry poziom, a piłkarz nigdy nie powinien przepraszać za swoją grę.

Zdaniem Gutiego porażki, a może nawet serie niepowodzeń, to element gry wpisany w życie każdego piłkarza i każdego klubu. Hiszpan nie ma wątpliwości co do tego, że sam Vinicius zawsze daje z siebie na boisku sto procent i nie powinien przepraszać za to, że przegrał mecz.

- Vinicius nie powinien tego robić. Można grać dobrze lub źle, ale on zawsze się stara - mówił Guti.

W ostatnim czasie znów zrobiło się głośno wokół przyszłości Viniciusa. Pewne źródła twierdzą, że nowa umowa jest już właściwie podpisana i tylko czeka na ogłoszenie. Inne jednak twierdzą, że otoczenie piłkarza wywiera na nim presję w celu wynegocjowania lepszego kontraktu.

Przyszłość Viniciusa w Realu Madryt rozstrzygnie się najprawdopodobniej w przerwie między sezonami. Być może już po mundialu. W tym momencie najbardziej realnym scenariuszem jest przedłużenie umowy z podwyżką dla piłkarza.

Vinicius i Mbappe w przyszłym sezonie nadal mają być bowiem liderami formacji ofensywnej Realu Madryt.

