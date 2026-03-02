Mecze na Coliseum Alfonso Pérez dla drużyn takich jak Real Madryt czy FC Barcelona są jak wizyta u dentysty. To bardzo przykry obowiązek okraszony często niemalym cierpieniem.

Podopieczni Pepe Bordalasa znani są bowiem z bardzo ostrej gry. Mecz 9. kolejki LaLigi z Realem Madryt od początku był bardzo fizyczny i kompletnie nie układał się drużynie prowadzonej wówczas przez Xabiego Alonso.

Od początku tego meczu Real Madryt był, co dość oczywiste, drużyną lepszą. Getafe nie jest bowiem drużyną słynącą z ładnej gry. Raczej z tego, że stara się tego typu spotkania "obrzydzać" swoją zamkniętą i ostrą grą.

Vinicius wszedł na boisku - w tym momencie mecz się zmienił. Dwie czerwone kartki i decydujący gol

W 55. minucie meczu na boisku pojawił się Vinicius Junior. Wtedy było 0:0, ale zmiana Brazylijczyka całkowicie odmieniła losy tego meczu.

Vinicius nie strzelił, co prawda, zwycięskiego gola, ale jego obecność przyczyniła się do znacznego osłabienie zespołu Getafe.

W 76. minucie na boisku pojawił się Allan Nyom i była to jedna z najgorszych zmian w historii ligi hiszpańskiej. Piłkarz Getafe spędził na murawie kilkanaście sekund. Po upłuwie tego czasu zablokował Viniciusa, trafiając go przy tym ręką w okolice twarzy. Sędzia od razu uznał, że był to niesportowy atak i pokazał Nyomowi czerwoną kartkę.

Na boisku rozpętała się kłótnia, ale nic nie zmieniło już decyzji sędziego Munuery Montero.

W 80. minucie padł jedyny gol w tym spotkaniu i zdobył go Kylian Mbappe. Francuz po tym meczu nie był jednak postacią, o której mówiło się najwięcej.

Po upływie 4 minut Getafe otrzymało bowiem kolejną karę wykluczenia. Drugą żółtą kartkę za kopnięcie bez piłki w nogę Viniciusa obejrzał Alex Sancris. W tym momencie stało się jasne, że gospodarze w dziewięciu nie odrobią strat i przegrają to spotkanie.

Mecz zakończył zwycięstwem Realu Madryt 1:0 po golu Mbappe, ale prawdziwym bohaterem tamtego meczu został Vinicius. Cała uwaga znowu skupiła się na Brazylijczyku, ale wówczas to on triumfował.

Teraz Getafe będzie miało okazję na wzięcie rewanżu. W szeregach Realu Madryt z pewnością zabraknie kontuzjowanego Kyliana Mbappe, ale Vinicius pod jego nieobecność pokazuje świetną formę. Trudno wyobrazić sobie rezulatat inny niż zwycięstwo "Los Blancos". Każdy inny będzie wielką niespodzianką.

Real Madryt potrzebuje tego zwycięstwo, aby utrzymać małą, jednopunktową, stratę do FC Barcelona. Mecz rozpocznie się w poniedziałek 2 marca o godzinie 21:00.

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt Javier SORIANO AFP

Vinicius Junior podczas meczu La Liga Real Madryt - Getafe JOSE HERNANDEZ AFP

Arda Guler w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga z Getafe JOSE HERNANDEZ AFP

