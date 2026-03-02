Vinicius w centrum awantury. Dwie czerwone kartki w Madrycie. To były męczarnie Realu

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W 26. kolejce ligi hiszpańskiej Real Madryt czeka trudne zadanie - bo takim zawsze jest rywalizacja z ostro grającym Getafe CF. Podopieczni Pepe Bordalasa będą mieli okazję zrewanżować się na "Królewskich" za porażkę z 9. rundy gier - w tamtym meczu piłkarze grający w niebieskich strojach obejrzeli aż dwie czerwone kartki "wywalczone" przez Viniciusa Juniora. Gol w meczu natomiast padł tylko jeden.

Piłkarz Realu Madryt w białym stroju wyraża frustrację lub rozczarowanie, z głową odchyloną do tyłu i zamkniętymi oczami. W lewym górnym rogu widoczna wstawka, na której zawodnik ten otoczony jest przez dwóch graczy w niebieskich koszulkach, najprawdop...
Vinicius wywalczył dwie czerwone kartki dla piłkarzy GetafeAngel Martinez/Getty Images / Diego Souto/Getty ImagesGetty Images

Mecze na Coliseum Alfonso Pérez dla drużyn takich jak Real Madryt czy FC Barcelona są jak wizyta u dentysty. To bardzo przykry obowiązek okraszony często niemalym cierpieniem.

Podopieczni Pepe Bordalasa znani są bowiem z bardzo ostrej gry. Mecz 9. kolejki LaLigi z Realem Madryt od początku był bardzo fizyczny i kompletnie nie układał się drużynie prowadzonej wówczas przez Xabiego Alonso.

Od początku tego meczu Real Madryt był, co dość oczywiste, drużyną lepszą. Getafe nie jest bowiem drużyną słynącą z ładnej gry. Raczej z tego, że stara się tego typu spotkania "obrzydzać" swoją zamkniętą i ostrą grą.

Brutalny mecz Realu. Czerwona kartka po minucie. Kolejna zmiana lidera w La Liga

Vinicius wszedł na boisku - w tym momencie mecz się zmienił. Dwie czerwone kartki i decydujący gol

W 55. minucie meczu na boisku pojawił się Vinicius Junior. Wtedy było 0:0, ale zmiana Brazylijczyka całkowicie odmieniła losy tego meczu.

Vinicius nie strzelił, co prawda, zwycięskiego gola, ale jego obecność przyczyniła się do znacznego osłabienie zespołu Getafe.

W 76. minucie na boisku pojawił się Allan Nyom i była to jedna z najgorszych zmian w historii ligi hiszpańskiej. Piłkarz Getafe spędził na murawie kilkanaście sekund. Po upłuwie tego czasu zablokował Viniciusa, trafiając go przy tym ręką w okolice twarzy. Sędzia od razu uznał, że był to niesportowy atak i pokazał Nyomowi czerwoną kartkę. 

Na boisku rozpętała się kłótnia, ale nic nie zmieniło już decyzji sędziego Munuery Montero.

W 80. minucie padł jedyny gol w tym spotkaniu i zdobył go Kylian Mbappe. Francuz po tym meczu nie był jednak postacią, o której mówiło się najwięcej.

Po upływie 4 minut Getafe otrzymało bowiem kolejną karę wykluczenia. Drugą żółtą kartkę za kopnięcie bez piłki w nogę Viniciusa obejrzał Alex Sancris. W tym momencie stało się jasne, że gospodarze w dziewięciu nie odrobią strat i przegrają to spotkanie.

Mecz zakończył zwycięstwem Realu Madryt 1:0 po golu Mbappe, ale prawdziwym bohaterem tamtego meczu został Vinicius. Cała uwaga znowu skupiła się na Brazylijczyku, ale wówczas to on triumfował.

Teraz Getafe będzie miało okazję na wzięcie rewanżu. W szeregach Realu Madryt z pewnością zabraknie kontuzjowanego Kyliana Mbappe, ale Vinicius pod jego nieobecność pokazuje świetną formę. Trudno wyobrazić sobie rezulatat inny niż zwycięstwo "Los Blancos". Każdy inny będzie wielką niespodzianką.

Real Madryt potrzebuje tego zwycięstwo, aby utrzymać małą, jednopunktową, stratę do FC Barcelona. Mecz rozpocznie się w poniedziałek 2 marca o godzinie 21:00.

Zobacz również:

Lamine Yamal, Dani Olmo, Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Kontuzja Lewandowskiego, Flick może zaskoczyć. Niespodziewany ruch Niemca

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt
Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu MadrytJavier SORIANO AFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden zawodnik w białym stroju z Realu Madryt biegnie z piłką, drugi piłkarz w niebieskim stroju próbuje go zatrzymać, w tle ławka rezerwowych i kibice.
Vinicius Junior podczas meczu La Liga Real Madryt - GetafeJOSE HERNANDEZAFP
Piłkarz w białym stroju kontroluje piłkę podczas meczu, drugi zawodnik w niebieskiej koszulce próbuje go zatrzymać, a w tle widoczny jest tłum kibiców na trybunach.
Arda Guler w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga z GetafeJOSE HERNANDEZAFP
Chizoba Neves - 32 punkty w meczu Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja