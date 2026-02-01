Vinicius uciszył Bernabeu, ale co stało się potem. Koszmar Realu w Madrycie. Gol w 100. minucie

Kibice Realu Madryt w ostatnich tygodniach przeszli przez - co tu dużo mówić - emocjonaly rollercoaster. Ich ulubieńcy bowiem, oprócz odniesienia trzech zwycięstw (z Levante, Monaco i Villarrealem), odnotowali też trzy porażki. Bardzo bolesne porażki.

"Los Blancos" najpierw przegrali finał Superpucharu Hiszpanii z FC Barcelona, co kosztowało Xabiego Alonso utratę stanowiska, a następnie - już pod wodzą Alvaro Arbeloi - ulegli oni sensacyjnie Albacete Balompie w Pucharze Króla, a ostatnio dali się też ograć przez lizbońską Benficę, co doprowadziło ich do wypadnięcia z czołowej ósemki tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów.

W niedzielne popołudnie "Królewscy" powrócili tymczasem do zmagań w Primera Division, mając dogodną szansę na powrót na zwycięski szlak. Ich rywalami stali się bowiem gracze Rayo Vallecano - a więc ekipy, która balansuje na krawędzi strefy spadkowej hiszpańskiej ekstraklasy.

Real Madryt - Rayo Vallecano. Piękny gol Viniciusa

Potyczka rozpoczęła się od... gwizdów niektórych kibiców Realu, chcących w ten sposób oprotestować ostatnie zdarzenia w klubie. Wkrótce jednak rozległ się też regularny doping, a "Królewscy" ruszyli do ataku. Już w 2. minucie w głąb pola karnego rywali wdarł się Vinicius, ale piłka po próbie podania z jego strony do któregoś z kolegów została wybita przez Chavarrię.

Potem gra jednak się nieco uspokoiła - aż do 6. minuty, kiedy Akhomach w świetnym stylu przedarł się z piłką między rywalami i oddał strzał obok słupka bramki Thibauta Courtoisa. Zabrakło tu celności, ale mimo wszystko Belg miał okazję, by się nieco rozruszać.

W 9. minucie na Real spadł niespodziewany cios - Jude Bellingham, bez kontaktu z rywalem, ale będąc w biegu za futbolówką, odczuł dyskomfort w udzie i musiał opuścić boisko, prawdopodobnie zmagając się z urazem mięśnia dwugłowego. Zastąpił go Brahim Diaz.

Po fazie dłuższej walki bliżej środkowego sektora boiska w 14. minucie Chavarria zdołał wywalczyć dla "Los Franjirrojos" rzut rożny - ten został wyegzekwowany przez Akhomacha, ale nie przyniosło to specjalnych efektów.

Tymczasem, gdy właśnie mijał kwadrans gry, Vinicius otrzymał od Diaza podanie na lewą flankę, po czym zszedł ze skrzydła i po podprowadzeniu piłki w stronę bramki oddał kapitalny strzał pod poprzeczkę - i było 1:0 dla gospodarzy.

W 19. minucie tymczasem "Los Merengues" zaatakowali z drugiego skrzydła - tam dobrym dryblingiem popisał się Guler, który oddał strzał odbity następnie przez bramkarza Rayo, Batallę. Dobitka Viniciusa wylądowała tymczasem obok słupka.

W 23. minucie, po krótko rozegranym przez Real rzucie rożnym, futbolówka pofrunęła w okolice 11. metra, gdzie do strzału głową przymierzał się Huijsen. Ostatecznie jednak jeden z defensorów Rayo zdołał wybić piłkę. Goście niebawem ruszyli z zresztą z kontratakiem, ale w tym przypadku doskonałym powrotem w stronę bramki popisał się kapitan Realu, Valverde.

Boiskowe wydarzenia nabrały tempa - w dalszym fragmencie gry to "Królewscy" przejęli inicjatywę i próbowali robić zamieszanie w "szesnastce" oponentów, natomiast szeregi defensywne "Los Vallecanos" pozostawały niezmiennie zwarte i czujne.

Większy przełom nastąpił dopiero w 31. minucie - wówczas Ratiu zagrał z prawej strony boiska w stronę de Frutosa, który jednak nie zdołał trafić w piłkę i ta znalazła się w rękach Courtoisa. Niemniej był to przykład lekkiej utraty koncentracji przez podopiecznych Alvaro Arbeloi.

Niebawem na swoistą ripostę zdecydował się Diaz - ale jego strzał mniej więcej z granicy pola karnego był bardzo niecelny. W 34. minucie tymczasem "Los Blancos" byli bliscy pewnej wpadki - Tchouameni przy próbie odegrania piłki dalej od bramki RM został przyblokowany i tylko refleks Courtoisa sprawił, że po rykoszecie nie doszło do okazji strzeleckiej de Frutosa. Golkiper zaraz potem też skutecznie zatrzymał uderzenie Garcii.

Choć piłka była głównie w posiadaniu Realu, to Rayo częściej decydowało się na strzały - tak było w 38. minucie, kiedy Chavarria oddał mocny, ale niecelny strzał - futbolówka powędrowała ponad poprzeczkę i bramkarz ekipy z Santiago Bernabeu nie musiał jej nawet sięgać.

W 43. minucie gospodarze znów docisnęli gości - szansy na dogranie do Mbappe szukał Diaz, ale ostatecznie Francuz, otoczony przez rywali, nie zdołał uderzyć z niewielkiej odległości na bramkę. Jeszcze przed końcem podstawowego czasu pierwszej połowy strzał (zablokowany) wykonał Huijsen, a po fragmencie przewagi "Los Merengues" piłka powędrowała na drugą stronę boiska, gdzie Palazon oddał uderzenie, które jednak po odbiciu się od nogi Camavingi spełzło na niczym.

Ostatecznie rezultat przed przerwą już się nie zmienił - Real schodził do szatni z niedużą przewagą, co jednak nie zostało przyjęte przez kibiców z nadmiernym entuzjazmem. Z trybun znów rozległy się gwizdy.

Wstrząs na początek drugiej połowy. Real musiał gonić

Druga część spotkania rozpoczęła się dla Realu fatalnie. W 47. minucie kibice "Królewskich" domagali się najpierw czerwonej kartki za faul na Viniciusie, a potem rzutu karnego za faul na Mbappe. Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło, a w 48. minucie sytuacja wynikowa zrobiła się wyraźnie gorsza.

Goście dośrodkowali w pole karne. Fede Valverde przegrał walkę o górną piłkę, później w niedoczasie był jeszcze Aurelien Tchouameni. To skończyło się golem na 1:1 autorstwa De Frutosa. Piętnaście minut później znów zrobiło się niezwykle gorąco pod bramką gospodarzy.

Z piłką przez całą połowę Realu Madryt pędził Ratiu, którego gonił z całych sił wprowadzony z ławki Gonzalo. Hiszpan nie zdołał doścignąć rywala, ale rumuński prawy obrońca miał jeszcze przed sobą Thibaut Courtois. Belg zasłonił bramkę i uchronił kolegów przed stratą drugiego gola.

Chwilę później, dokładnie w 67. minucie wybitną okazję zmarnował Kylian Mbappe. Francuz wyszedł sam na sam z bramkarzem, minął rywala i z około dziesięciu metrów nie trafił do pustej bramki. Piłka swój lot zakończyła na poprzeczce.

W 80. minucie los w pewnym sensie uśmiechnął się do Realu Madryt, a konkretnie stało się tak za sprawą brutalnego ataku Pathe Cissa na kostkę Daniego Ceballosa. Pomocnik gości od razu obejrzał czerwoną kartkę. Chwilę później Ceballos groźnie strzelał z dystansu, ale piłka nieznacznie minęła słupek.

Dwie minuty później znów było blisko za sprawą zagrania Ceballosa. Tym razem Hiszpan dośrodkował na głowę Camavingi, ale Francuz zdołał jedynie obić słupek. Z każdą kolejną minutą pod bramką gości robiło się coraz goręcej. W 95. minucie w bardzo dogodnej sytuacji znalazł się Rodrygo, ale słabiutki strzał Brazyliczyka wyłapał bramkarz.

W 98. minucie napór Realu Madryt w końcu poskutkował. Piłka została zagrana w pole karne do Brahima Diaza. Hiszpan został kopnięty, a sędzia wskazał na jedenasty metr od bramki. Do futbolówki podszedł oczywiście Kylian Mbappe, któremu w tym meczu nie wychodziło nic.

W tej sytuacji poradził sobie jednak wzorowo. Zmylił bramkarza i umieścił piłkę w siatce bramki gości. Real w 100. minucie rywalizacji wyszedł na upragnione prowadzenie 2:1. Chwilę później arbiter wyrzucił jeszcze jednego z piłkarzy gości za popchnięcie Rodrygo na bandy reklamowe. Ostatecznie "Królewscy" utrzymali wynik i zmniejszyli stratę do Barcelony do jednego punktu.

Primera Division. Kiedy kolejne mecze Realu Madryt oraz Rayo Vallecano?

W następnej kolejce Primera Division drużynę Realu Madryt czekać będzie wyjazdowe spotkanie z Valencią, zaplanowane na 8 lutego. Rayo Vallecano tymczasem dzień wcześniej zmierzy się na własnym terenie z Realem Oviedo.

Statystyki meczu Real Madryt 2 - 1 Rayo Vallecano Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 16 11 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 4 3 Ataki 120 74

Kylian Mbappe AFP

Jobe Bellingham AFP

Alvaro Arbeloa PATRICIA DE MELO MOREIRA East News

