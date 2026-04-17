Vinicius poznał bolesną prawdę. Gwiazdor Realu skreślony, nie chcą o nim słyszeć

Real Madryt przystąpił do obecnego sezonu z ogromnymi nadziejami. W poprzedniej kampanii zespół ten nie sięgnął bowiem po żadne znaczące trofeum. Włodarze ekipy oczekiwali, że sytuacja ta szybko ulegnie zmianie.

Rozgrywki w sezonie 2025/2026 wkroczyły już w swoją decydującą fazę. Dla "Królewskich" rozpoczęła się ona w najgorszy możliwy sposób. Już wcześniej Real przegrał finał Superpucharu Hiszpanii, a także odpadł w 1/8 finału Copa del Rey.

W międzyczasie ekipa przechodziła przez kilka kryzysów wizerunkowych. Najgłośniejszym z nich była oczywiście sytuacja z Xabim Alonso, który po raptem kilku miesiącach pracy rozstał się z drużyną, będąc zastąpionym przez Alvaro Arbeloę. Nowy szkoleniowiec madryckiego zespołu również nie radzi sobie zbyt dobrze, o czym dobitnie świadczy niedawne odpadnięcie z Ligi Mistrzów oraz dziewięciopunktowa strata do liderującej w La Lidze Barcelony.

Vinicius "niechciany" w całej Europie. Cios w gwiazdora Realu Madryt

Zawodnicy Realu Madryt nie mają więc zbyt wielu powodów do zadowolenia. Frustracja dosięga wielu z nich, w tym między innymi Viniciusa Juniora. Już w meczu z Bayernem brazylijski gwiazdor dał upust swoim emocjom, traktując jednego z kolegów w niedopuszczalny sposób.

Narastający gniew Viniciusa może mieć kilka źródeł. O jednym z nich opowiedział znany dziennikarz Romain Molina. Z jego słów wynika bowiem, że otoczenie 25-latka miało aktywnie sondować ewentualne zainteresowanie, jakie gwiazdor wzbudza na europejskim rynku.

Co wyniknęło z tych działań? Zgodnie ze słowami żurnalisty, w Europie nie ma obecnie topowego zespołu, który byłby zainteresowany pozyskaniem Viniciusa Juniora. Już nawet angielska Chelsea, która swego czasu myślała nad ściągnięciem Brazylijczyka do Londynu, w obecnych realiach nie rozważa tego typu transferu.

Vinicius będzie w najbliższym czasie wkraczał w swój ostatni rok kontraktu z Realem Madryt. Nie tak dawno temu otwarcie zadeklarował on jednak, że jest gotowy podpisać nową umowę z "Królewskimi". Być może decyzja to stanowi pokłosie informacji o braku zainteresowania ze strony innych gigantów europejskiego futbolu.

