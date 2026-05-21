Real Madryt ma za sobą kompletnie nieudaną kampanię. Drugi sezon z rzędu "Królewscy" zakończą bez jednego z trzech najważniejszych trofeów. W tym, który dobiega końca, nie udało im się nawet zdobyć pucharu pocieszenia. Dodatkowo ostatnie tygodnie to tak napięta atmosfera w szatni, że trudno przypomnieć sobie, kiedy ostatnio sytuacja była tak zła.

Real sezon zakończy meczem na Santiago Bernabeu. "Królewscy" zmierzą się w nim z Athletic Bilbao. Kolejny rok z rzędu ostatni mecz będzie wyjątkowy. W poprzednich latach Real żegnał w nim bowiem swoje wielkie legendy, jak: Toni Kroos czy Luka Modrić. Tym razem swoje pożegnanie będzie miał Dani Carvajal.

Vinicius już poza Madrytem. Brazylijczyk szykuje się do mundialu

Hiszpan po 13 latach w klubie opuści szeregi Realu. Jak się okazuje, w jego pożegnalnym meczu na pewno nie zagra Vinicius Junior. Brazylijczyk po meczu z Sevillą, w którym strzelił jedynego gola, odczuwał dyskomfort. W związku z tym nie trenował z zespołem w środę oraz czwartek.

Więcej informacji w tej kwestii przekazali dziennikarze, którzy śledzą na co dzień Real Madryt. Według hiszpańskich insajderów Brazylijczyka nie ma już w klubie. Vinicius za zgodą klubu poleciał do ojczyzny, aby tam przejść okres rekonwalescencji przed wyjazdem na mundial.

W związku z tym 25-latek nie zagra w meczu z Athleticiem Bilbao. "Żadna ze stron nie chce podejmować ryzyka na mniej niż miesiąc przed mundialem. Vinicius będzie przygotowywał się do turnieju w Brazylii" - czytamy w "OkDiario". Javier Herraez z radia SER podaje, że nie jest wykluczona obecność Viniciusa w roli kibica na meczu z Athleticiem.

To wszystko sprawia, że mogliśmy już obejrzeć ostatni występ Viniciusa w barwach Realu. Jego umowa za kilkadziesiąt dni wejdzie w ostatnie dwanaście miesięcy jej obowiązywania, a negocjacje w sprawie jej przedłużenia jak na razie nie zostały domknięte. W minionym sezonie w barwach Realu Vinicius strzelił 22 gole i 14 razy asystował. Jako jedyny piłkarz w drużynie zrobił "double-double".

