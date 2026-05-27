Vinicius opuścił Madryt. I potwierdza ws. przyszłości. "Trzeba czekać"

Real Madryt drugi sezon z rzędu zakończył bez żadnego trofeum. "Królewscy" rozgrywki ligi hiszpańskiej zakończyli na drugim miejscu, a w Lidze Mistrzów odpadli na etapie ćwierćfinału. Nie powiodło im się także w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii.

Co dalej z Viniciusem Juniorem?

Kibice Realu w ostatnich miesiącach mieli często zastrzeżenia do Viniciusa Juniora. Wielu fanów nie darzy go sympatią ze względu na liczne wybryki. 25-latek rozegrał w minionej kampanii 53 spotkania, w których strzelił 22 gole i zanotował 14 asyst. Brazylijczyk w końcówce sezonu leczył kontuzję i wyjechał za zgodą klubu do Brazylii, aby tam przejść okres rekonwalescencji przed wyjazdem na zbliżający się mundial.

Vinicius ma ważny kontrakt w Madrycie do czerwca 2027 roku, a w hiszpańskich mediach trwają dywagacje czy zostanie on przedłużony. Na początku maja "Mundo Deportivo" pisało, że jednym z zainteresowanych jest Manchester City.

Vinicius Junior wprost na temat gry w Realu Madryt

25-latek ostatnio udzielił obszernego wywiadu brazylijskiemu kanałowi CazeTV. Rozmawiano o zbliżającym się mundialu, ale nie tylko. Jednym z wątków była oczywiście klubowa przyszłość.

Nigdy nie wyobrażałem sobie siebie poza Realem Madryt. Bardzo korzystam z każdego momentu, kiedy tutaj jestem, bo to klub moich marzeń. Zawsze marzyłem, żeby tutaj grać, i móc grać tu tak długo

Vinicius podkreślił, że w Madrycie "chce zostać przez całe życie". Jednocześnie dodał, że nie spieszy się mu z przedłużeniem kontraktu. - Mam kontrakt do 2027 roku. Do 2027 roku mamy dużo czasu, żeby rozmawiać z Realem i żeby Real rozmawiał z nami. Klub jest spokojny, ja jestem spokojny, prezes mi ufa, ja ufam jemu. I tyle. Trzeba czekać - dodał.

25-latek zaznaczył, że kiedyś na pewno wróci do swojej ojczyzny, aby w niej kontynuować swoją karierę. - Tęsknie za Flamengo (...). Muszę wygrać Copa Libertadores z Flamengo - przyznał. Nie wskazał jednak konkretnej daty.

Reprezentacja Brazylii na mistrzostwach świata 2026 zagra w grupie C. Jej rywalami będą Maroko (14 czerwca), Haiti (20 czerwca) i Szkocja (25 czerwca).

