Vinicius na wylocie z Realu? Nagły zwrot ws. gwiazdora. Gigant wkracza do akcji

Obecna sytuacja Realu Madryt nie prezentuje się zbyt dobrze. Sportowo klub jest daleki od uzyskania optymalnej formy, pozwalającej na włączenie się w walkę o kolejne laury. W szatni "Królewskich" również panuje katastrofalna atmosfera, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zatrważającej ilości alarmujących incydentów.

Co więcej, w hiszpańskich mediach pojawiły się dość nieoczekiwane insynuacje ws. jednego z najważniejszych gwiazdorów ekipy - Viniciusa Juniora. Okazuje się bowiem, że Brazylijczyk może pełnić funkcję "kreta", wynoszącego informacje z szatni madryckiej ekipy.

Odejście Viniciusa już tego lata? Gigant wyraża zainteresowanie

To nie pierwsza kontrowersja, zaistniała wokół Viniciusa. Już wcześniej Brazylijczyk bywał bowiem na językach dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego. Jednym z najciekawszych tematów jest obecnie jego umowa, obowiązująca do czerwca 2027 roku. Wiele mówiło się o tym, że Vinicius podpisze nowy kontrakt z Realem Madryt. Dotychczas nic takiego nie miało jednak miejsca.

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, jakoby żadna europejska potęga nie była zainteresowana pozyskaniem gwiazdora Realu. To tylko wzmocniło przekonanie kibiców, że przedłużenie jego umowy z "Królewskimi" jest tylko kwestią czasu.

Najnowsze doniesienia Hiszpanów zmieniają jednak spojrzenie na przyszłość skrzydłowego "Los Blancos". Okazuje się, że jest przynajmniej jedna ekipa gotowa jeszcze tego lata przyjąć w swe szeregi Viniciusa Juniora.

- Manchester City jest jedną z niewielu realnych opcji dla brazylijskiego napastnika. Arsenal i Chelsea to dwa inne kluby zainteresowane. City chce go jednak pozyskać jeszcze tego lata. Doku i Semenyo, którzy grają na lewej stronie ataku Pepa Guardioli, i których przyszłość również jest niepewna, nie stanowiliby przeszkody biorąc pod uwagę, że Vinicius jest postrzegany jako rzadka okazja rynkowa - piszą dziennikarze hiszpańskiego portalu "Mundo Deportivo".

Czy Brazylijczyk faktycznie opuści szeregi Realu Madryt? Jego sytuacja w klubie jest obecnie nie do pozazdroszczenia. Wielu kibiców "Królewskich" nie darzy go sympatią, ze względu na liczne wybryki. Jako największy "grzech" gwiazdora przytacza się między innymi spory wkład w ekspresowe pożegnanie się z wcześniejszym trenerem Realu, Xabim Alonso. Dodatkowo atmosfera wewnątrz klubu również może przekonać Viniciusa do podjęcia radyklanych kroków. Temat jego przyszłości z pewnością będzie spędzał sen z powiek wielu kibicom madryckiej ekipy.

Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył...

