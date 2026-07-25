Vinicius na wylocie z Realu? Już znalazł się chętny. Media: Jest zielone światło

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Powoli cichnie echo związanie z piłkarskimi mistrzostwami świata. Do gry wracają już niektóre kluby, a do tego mnóstwo dzieje się na rynku transferowym. Jednym z piłkarzy, którzy są łączeni z ewentualną zmianą barw jest Vinicius Junior. Brazylijczyk wciąż nie doszedł do porozumienia z Realem Madryt ws. przedłużenia aktualnej umowy, a to chcę wykorzystać angielski gigant.

Vinicius na wylocie z Realu? Już znalazł się chętny. Media: Zielone światło
Vinicius JuniorGUILLERMO MARTINEZAFP

Już jakiś czas temu na dobre zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Po niezłej fazie grupowej w następnych etapach coraz słabiej spisywała się Brazylia. Podopieczni Carlo Ancelottiego w 1/16 finału ograli po golu w ostatnich chwilach 2:1 Japonię, natomiast w walce o ćwierćfinał tak kolorowo już nie było.

Tam naprzeciw stanęli napędzeni Norwegowie. I pokonali popularnych "Canarinhos" 2:1, dzięki czemu zameldowali się w czołowej ósemce. Nieźle w narodowych barwach spisywał się Vinicius Junior. Skrzydłowy wyglądał zdecydowanie lepiej, niż w niektórych spotkaniach Realu Madryt, co od razu spotkało się ze sporym poruszeniem.

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Niemniej jednak należy pamiętać, że graczowi wraz z końcem nadchodzącego sezonu wygasa kontrakt z "Królewskimi". A do porozumienia między stronami dalej nie doszło. Jeśli taka sytuacja nie ulegnie zmianie w przeciągu najbliższych miesięcy, to Brazylijczyk będzie mógł niebawem opuścić klub... za darmo.

Mimo to niektóre zespoły już śledzą sytuację 26-latka. I chciałby go sprowadzić po promocyjnej cenie. Co ciekawe, w grze pojawił się właśnie nowy kandydat.

Vinicius odejdzie z Realu? "Pomysł jest zatwierdzony"

Zdaniem Davida Ornsteina z The Athletic pozyskanie skrzydłowego rozważa... Arsenal. Do poważnych rozmów między klubami ani otoczeniem piłkarza jeszcze nie doszło, lecz w zespole z Londynu pomysł został uznany za niezły. I wszystkie potrzebne szczeble już wydały na taki ruch zgodę.

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- Arsenal rozważa transfer Viniciusa Juniora z Realu Madryt. Zainteresowanie ekipy jest na wczesnym etapie. Kluby nie prowadzą jeszcze rozmów, ale pomysł jest zatwierdzony na wszystkich szczeblach - czytamy.

Wszystko będzie jednak zależało od negocjacji kontraktowych Viniciusa z Realem. Klub ze stolicy Hiszpanii na pewno nie będzie chciał go puścić za darmo. Na rozwój wydarzeń należy jeszcze nieco poczekać.

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