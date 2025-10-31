Vinicius na celowniku. Alonso nie wytrzymał. Sceny przed hitem Realu Madryt

Real Madryt w maju ogłosił zmianę na czele drużyny. Po rozstaniu z Carlo Ancelottim przyszedł czas na próbę poukładania drużyny przez Xabiego Alonso. Hiszpan od dawna był wymieniany w gronie kandydatów na szkoleniowca "Królewskich". Pracą w Bayerze Leverkusen udowodnił, że może się sprawdzić.

Alonso przejął zespół przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Tam Real dotarł do półfinału, gdzie został zdemolowany przez PSG. W sezon 2025/2026 "Królewscy" weszli z przytupem, ale nie bez problemów. Pojawiła się bowiem jedna, ale bardzo bolesna wpadka - porażka 2:5 w derbach Madrytu.

Xabi miał dość pytań o Viniciusa. "Sprawa zamknięta"

Oprócz tego od pierwszych dni wskazywano na to, że Xabi nie dogaduje się odpowiednio dobrze z jedną z trzech największych gwiazd - Viniciusem Juniorem. Eskalację trudnych relacji zobaczyło ponad pół miliarda ludzi, bo tyle miało oglądać niedzielne El Clasico. W 72. minucie doszło do scen, o których świat z pewnością nie zapomni.

Na tablicy pojawił się bowiem numer siedem, co oznaczało zmianę rozgrywającego świetne spotkanie Viniciusa. Brazylijczyk wściekł się na tę decyzję i w furii zszedł do szatni, a do Xabiego wykrzyczał, że "odchodzi". Od tego momentu aż do piątku hiszpańskie media żyły bardziej tą sprawą, niż samym meczem.

W środę Vinicius przeprosił w mediach społecznościowych kolegów, prezesa, kibiców oraz klub. Jak się okazało, zrobił to także twarzą w twarz w obecności drużyny i trenera, o czym opowiedział Edu Aguirre z El Chiringuito. W piątek przyszedł czas na konferencję prasową Xabiego Alonso.

Hiszpan na spotkanie z dziennikarzami przychodził z pewnością ze świadomością, że będzie musiał wyjaśnić sprawę, ale nie spodziewał się pewnie, że dostanie aż siedem różnych pytań właśnie o "Viniego". W pewnym momencie 43-latek po prostu stracił już cierpliwość.

- Myślę, że udzieliłem już wystarczająco dużo wyjaśnień. Szanuję, że się na tym skupiasz. Sprawa została zamknięta w środę - powiedział hiszpański trener. Z jego słów wynika, że Vinicius nie zostanie ukarany. Brazylijczyk znalazł się w kadrze na hitowe spotkanie z Valencią, pytanie, czy znów nie usiądzie na ławce.

