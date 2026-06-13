Vinicius milczy ws. przyszłości w Realu. Ogłosił jedno, padła konkretna data

Real Madryt wejdzie w kolejny sezon w atmosferze poważnych zmian - za sterem "Królewskich", po ponad dekadzie przerwy, znów zasiądzie Jose Mourinho i wygląda na to, że jednocześnie klub czekać będzie mocna przebudowa.

W ostatnim czasie głośno było chociażby o potencjalnych odejściach Eduardo Camavingi czy Federico Valverde, natomiast "Los Blancos" będą musieli się zastanowić nie tylko nad pożegnaniami czy wzmocnieniami, ale też sprawą rozstrzygnięć dotyczących przedłużeń dotychczasowych kontraktów.

Tutaj na pierwszy plan wychodzi kwestia dalszej przyszłości Viniciusa Juniora, jednego z liderów Realu, którego umowa ważna będzie już jedynie do czerwca 2027 roku. Piłkarz przebywa obecnie za Atlantykiem na mistrzostwach świata, gdzie jego Brazylia niebawem rozpocznie swe zmagania w grupie C.

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W takich okolicznościach, podczas konferencji prasowej przed współzawodnictwem z Marokiem, "Vini" uchylił nieco rąbka tajemnicy co do tego, kiedy można się spodziewać jakiegokolwiek przełomu jeśli mowa o jego negocjacjach z "Los Merengues".

Teraz skupiam się na reprezentacji. O wszystkim, co związane z Realem Madryt, porozmawiam po mistrzostwach świata. Teraz skupiam się tylko na moim kraju, kolegach z kadry i na tym wspaniałym turnieju

Tym samym jeśli cokolwiek ma zostać dopięte na ostatni guzik, to po mundialu, który zakończy się 19 lipca. Pytaniem pozostaje również, jak daleko na MŚ zajdą "Canarinhos".

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Na poprzednich mistrzostwach Brazylia dotarła do ćwierćfinału, gdzie odpadła po karnych z Chorwacją. Teraz podopieczni Carlo Ancelottiego będą chcieli zdecydowanie przebić ten wynik, choć nie będzie to oczywiście łatwe.

Vinicius i spółka pierwszy mecz, ze wspominanym już Maroko, zagrają 14 czerwca o północy czasu polskiego. Potem w grupie czekać ich będą jeszcze potyczki z Haiti oraz Szkocją.

Vinicius Junior GUILLERMO MARTINEZ AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe JOSE MIGUEL FERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Vinicius Junior Burak Akbulut AFP





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