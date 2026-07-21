Vinicius Junior był jedną z gwiazd minionego mundialu. Wraz z reprezentacją Brazylii awansował do 1/8 finału, ale tam lepsza okazała się Norwegia.

Brazylijski gwiazdor po porażce wraz ze swoją partnerką Virginią Fonsecą udał się na urlop do Europy, a następnie wrócił do Brazylii.

Vinicius poddał się zabiegowi twarzy

W poniedziałek 20 lipca para pojawiła się w Goiânii na otwarciu nowej siłowni Virginii Fonseci. Goście od razu zauważyli, że Vinicius nie wygląda tak, jak wcześniej. Okazało się bowiem, że piłkarz Realu Madryt poddał się zabiegowi modelowania brody.

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Kiedy prawda wyszła na jaw, dr. Alessandro Alarcão, który wykonywał zabieg, pochwalił się wizytą piłkarza w swoim salonie w mediach społecznościowych.

- To była ogromna przyjemność gościć Viniciusa w Lumini Privilège. Oprócz tego, że jest jednym z największych talentów światowej piłki, jest także niezwykle skromnym, uprzejmym człowiekiem z zaraźliwie pozytywną energią - ogłosił Alarcão.

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W dalszej części opisu doktor podziękował piłkarzowi za zaufanie. Życzył mu powodzenia i zapewnił, że nadal będzie kibicował jemu i reprezentacji Brazylii w kolejnych meczach.

Co ciekawe, po niedługim czasie wspólne zdjęcie zniknęło z oficjalnego profilu doktora, który nie ujawnił, jaki dokładnie zabieg przeszedł Brazylijczyk.

Temat w sieci nagłośnił portal Leo Dias. Kiedy Vinicius i jego partnerka odwiedzili klinikę w Goiânii, ta została tymczasowo zamknięta dla innych klientów. Cały personel natomiast musiał zachować dyskrecję.

Według doniesień medialnych Vinicius poddał się zabiegowi modelowania brody. Jego celem poprawienie konturu twarzy, a konkretniej jej dolnej części, czyli żuchwy. Efekt to uwydatnienie brody i nadanie jej wyraźniejszego konturu.

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Kibice Realu Madryt zapewne nie spodziewali się wieści ws. Brazylijczyka o takim charakterze. Pod wielkim znakiem zapytania stoi bowiem jego przyszłość w klubie ze stolicy Hiszpanii. Jeśli tego lata zawodnik nie przedłuży umowy, może skończyć się transferem.

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP

Vinicius Jr. w barwach reprezentacji Brazylii THIAGO RIBEIRO/AGIF/PHOTOSPORT AFP

Vinicius Junior Burak Akbulut AFP





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP