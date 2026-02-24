Skandal z udziałem Viniciusa Juniora i Gianluki Prestianniego niestety położył się cieniem na rywalizacji Realu Madryt z Benfiką w Lidze Mistrzów. Przebieg rywalizacji zszedł na dalszy plan wobec poważnych zarzutów, jakie wobec Argentyńczyka wysunął gwiazdor "Królewskich".

Skandal z udziałem Viniciusa. Jest kara od UEFA

Reprezentant Brazylii uznał, że rywal obraża go na tle rasistowskim i domagał się natychmiastowej reakcji sędziego. Doszło do potężnej awantury - zawodnicy szarpali się, wykrzykiwali obelgi, a spotkanie zostało na około 10 minut przerwane. Jak można było się spodziewać, incydent nie pozostał bez konsekwencji.

Ostatecznie okazało się, że Argentyńczyk istotnie obraził Viniciusa Jr., jednak jego obelgi miały charakter homofobiczny. Naturalnie nie umniejsza to winy zawodnika "Orłów", który w związku z tym został ukarany przez UEFA zawieszeniem - nie zagra w rewanżu z "Los Blancos".

Brazylijczycy domagają się nowego przepisu. Tak chcą walczyć z rasizmem

Pojawiły się również zarzuty pod adresem Viniego. Kibice okazywali zażenowanie faktem, że ten nie po raz pierwszy już wysnuł poważne zarzuty o rasim, którego nie udowodniono. Jak podaje "beinSPORTS" Brazylijczycy mają już dość podobnych incydentów i domagają się wprowadzenia tzw. "Prawa Viniciusa". Jakie są jego założenia?

Ich propozycja zakłada, że sędziowie będą natychmiast przerywać każde spotkanie w którym pojawią się rasistowskie zachowania wobec piłkarzy. Bez żadnych wyjątków. Pomysłodawcy wierzą, że realna groźba niedokończonych meczów skutecznie zniechęci kibiców, a także zawodników od takich zachowań.

Dlaczego polscy trenerzy nie pracują za granicą? "Nie szanują nas". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mimo starań ze strony działaczy, problem rasizmu w topowych ligach europejskich, a w szczególności w La Liga pozostaje nierozwiązany. W środę Real i Benfica zmierzą się w rewanżowym meczu 1/16 Ligi Mistrzów Atmosfera z pewnością będzie napięta.

Vinicius Junior ANDER GILLENEA AFP

Awantura w meczu Realu Madryt z Benfiką FILIPE AMORIM AFP

Vinicius Jr. w barwach reprezentacji Brazylii THIAGO RIBEIRO/AGIF/PHOTOSPORT AFP