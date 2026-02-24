Vincius w centrum skandalu, Brazylijczycy mają dość. Chcą specjalnego prawa

Jakub Rzeźnicki

W mediach wciąż rozbrzmiewają echa potężnego skandalu, do jakiego doszło w trakcie rywalizacji Realu Madryt z Benfiką. Vinicius Junior oskarżył Gianlukę Prestianniego o atak na tle rasistowskim, a spotkanie zostało na krótki czas przerwane. Nie trzeba było długo czekać na konsekwencje zdarzenia. UEFA wydała komunikat, za pośrednictwem którego poinformowała o ukaraniu Argentyńczyka. Na tym nie koniec. Dość mają już Brazylijczycy, którzy również chcą wyciągnąć konsekwencje w związku ze skandalem.

Piłkarz Realu Madryt w białym stroju świętuje zdobycie bramki wykonując gest dłonią przy szyi, w tle rozmyta publiczność. W lewym górnym rogu widoczny okrągły kadr z zbliżeniem tego samego piłkarza w niebieskim stroju z poważnym wyrazem twarzy.
Vinicius JuniorANDER GILLENEA / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPAFP

Skandal z udziałem Viniciusa Juniora i Gianluki Prestianniego niestety położył się cieniem na rywalizacji Realu Madryt z Benfiką w Lidze Mistrzów. Przebieg rywalizacji zszedł na dalszy plan wobec poważnych zarzutów, jakie wobec Argentyńczyka wysunął gwiazdor "Królewskich".

Skandal z udziałem Viniciusa. Jest kara od UEFA

Reprezentant Brazylii uznał, że rywal obraża go na tle rasistowskim i domagał się natychmiastowej reakcji sędziego. Doszło do potężnej awantury - zawodnicy szarpali się, wykrzykiwali obelgi, a spotkanie zostało na około 10 minut przerwane. Jak można było się spodziewać, incydent nie pozostał bez konsekwencji.

Marcus Rashford, Lamine Yamal i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Nie chcieli, żeby grał w Barcelonie, nie było innego wyboru. To się skończy transferem

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Ostatecznie okazało się, że Argentyńczyk istotnie obraził Viniciusa Jr., jednak jego obelgi miały charakter homofobiczny. Naturalnie nie umniejsza to winy zawodnika "Orłów", który w związku z tym został ukarany przez UEFA zawieszeniem - nie zagra w rewanżu z "Los Blancos".

    Brazylijczycy domagają się nowego przepisu. Tak chcą walczyć z rasizmem

    Pojawiły się również zarzuty pod adresem Viniego. Kibice okazywali zażenowanie faktem, że ten nie po raz pierwszy już wysnuł poważne zarzuty o rasim, którego nie udowodniono. Jak podaje "beinSPORTS" Brazylijczycy mają już dość podobnych incydentów i domagają się wprowadzenia tzw. "Prawa Viniciusa". Jakie są jego założenia?

    Ich propozycja zakłada, że sędziowie będą natychmiast przerywać każde spotkanie w którym pojawią się rasistowskie zachowania wobec piłkarzy. Bez żadnych wyjątków. Pomysłodawcy wierzą, że realna groźba niedokończonych meczów skutecznie zniechęci kibiców, a także zawodników od takich zachowań.

    Mimo starań ze strony działaczy, problem rasizmu w topowych ligach europejskich, a w szczególności w La Liga pozostaje nierozwiązany. W środę Real i Benfica zmierzą się w rewanżowym meczu 1/16 Ligi Mistrzów Atmosfera z pewnością będzie napięta.

    Jarosław Królewski
    Ekstraklasa

    Prezes Wisły ostro o sytuacji Cracovii, ugryzł się w język. "Miałem bardziej brutalną wersję"

    Piotr Jawor
    Piotr Jawor
    Piłkarz w białym stroju Realu Madryt celebruje zdobycie gola, przykładając palec do ust z gestem uciszania. W tle widoczny bramkarz drużyny przeciwnej i rozmyci kibice na trybunach.
    Vinicius JuniorANDER GILLENEAAFP
    Piłkarze drużyny w niebieskich strojach dyskutują z sędzią podczas meczu piłkarskiego, tłum kibiców widoczny w tle.
    Awantura w meczu Realu Madryt z BenfikąFILIPE AMORIMAFP
    Piłkarz w żółtej koszulce reprezentacji Brazylii ściska swoją koszulkę na piersi, wyrażając silne emocje podczas meczu, tło stanowią rozmyci zawodnicy i trybuny.
    Vinicius Jr. w barwach reprezentacji BrazyliiTHIAGO RIBEIRO/AGIF/PHOTOSPORTAFP

