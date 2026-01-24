Villarreal - Real Madryt. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?
Real Madryt w 21. kolejce La Liga zagra na wyjeździe z Villarrealem. "Królewscy" zmierzą się z bezpośrednim rywalem w ligowej tabeli i jednym z czołowych hiszpańskich zespołów ostatnich lat. O której godzinie gra Real Madryt dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Villarreal - Real Madryt? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Villarreal - Real Madryt w ramach 21. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Real Madryt powrócił na zwycięską ścieżkę. Po dwóch meczach bez wygranej w 20. kolejce La Liga "Królewscy" pokonali 2:0 Levante, a w miniony wtorek rozbili w Lidze Mistrzów AS Monaco aż 6:1. Tak uskrzydlona drużyna ze stolicy Hiszpanii przystąpi do konfrontacji z Villarrealem.
"Żółta Łódź Podwodna" znalazła się obecnie w sytuacji, w której niedawno był jeszcze Real Madryt. Villarreal przegrał ostatnie dwa mecze, najpierw 0:2 z Realem Betis, a następnie 1:2 w Lidze Mistrzów z Ajaxem Amsterdam. Nie zmienia to faktu, że dzisiejsi gospodarze są bardzo trudnym rywalem, bowiem zajmują w La Liga trzecie miejsce ze stratą siedmiu punktów do drugich "Los Blancos". Ponadto są czwartą najlepszą drużyną w lidze, jeśli chodzi o mecze domowe z 25 "oczkami" na 30 możliwych i pod tym względem ustępują jedynie Atletico Madryt, Barcelonie i Realowi.
W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach tych zespołów cztery zwycięstwa odniósł Real Madryt (jesienią piłkarze z Madrytu wygrali 3:1 - red.) i tylko raz padł remis. Spektakularne widowisko na Estadio de la Ceramica zakończyło się wynikiem 4:4. Po raz ostatni Villarreal pokonał Real Madryt w 2023 roku, kiedy wygrał przed własną publicznością 3:2. Mecze tych drużyn zazwyczaj dostarczają wiele goli, dlatego dzisiejsza konfrontacja zapowiada się emocjonująco, ale mimo wszystko to "Królewscy" są jej faworytami.
