Villarreal - Real Madryt. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Villarreal - Real Madryt w ramach 21. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Villarreal - Real Madryt. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Real Madryt powrócił na zwycięską ścieżkę. Po dwóch meczach bez wygranej w 20. kolejce La Liga "Królewscy" pokonali 2:0 Levante, a w miniony wtorek rozbili w Lidze Mistrzów AS Monaco aż 6:1. Tak uskrzydlona drużyna ze stolicy Hiszpanii przystąpi do konfrontacji z Villarrealem.

"Żółta Łódź Podwodna" znalazła się obecnie w sytuacji, w której niedawno był jeszcze Real Madryt. Villarreal przegrał ostatnie dwa mecze, najpierw 0:2 z Realem Betis, a następnie 1:2 w Lidze Mistrzów z Ajaxem Amsterdam. Nie zmienia to faktu, że dzisiejsi gospodarze są bardzo trudnym rywalem, bowiem zajmują w La Liga trzecie miejsce ze stratą siedmiu punktów do drugich "Los Blancos". Ponadto są czwartą najlepszą drużyną w lidze, jeśli chodzi o mecze domowe z 25 "oczkami" na 30 możliwych i pod tym względem ustępują jedynie Atletico Madryt, Barcelonie i Realowi.

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach tych zespołów cztery zwycięstwa odniósł Real Madryt (jesienią piłkarze z Madrytu wygrali 3:1 - red.) i tylko raz padł remis. Spektakularne widowisko na Estadio de la Ceramica zakończyło się wynikiem 4:4. Po raz ostatni Villarreal pokonał Real Madryt w 2023 roku, kiedy wygrał przed własną publicznością 3:2. Mecze tych drużyn zazwyczaj dostarczają wiele goli, dlatego dzisiejsza konfrontacja zapowiada się emocjonująco, ale mimo wszystko to "Królewscy" są jej faworytami.

Mecz Villarreal - Real Madryt w ramach 21. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online.

