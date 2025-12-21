Villarreal - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Villarreal - FC Barcelona w ramach 18. kolejki LaLiga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl i dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interia Sport.

FC Barcelona znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Z ostatnich 9 meczów wygrała 8, a jedyną wpadką była porażka 0:3 z londyńską Chelsea w Champions League. Przez krajowe podwórko ostatnio podopieczni Hansiego Flicka przechodzą suchą stopą. Po 17 seriach gier legitymują się bilansem 14-1-2.

Najbliższe trzy spotkania rozegrają jednak na wyjazdach i to być może całkiem trudnych, przynajmniej teoretycznie. Dziś przyjadą na stadion trzeciego zespołu tabeli, czyli Villarrealu, 2 stycznia czekają ich derby miasta z Espanyolem, a 18 stycznia starcie z Realem Sociedad. Real Madryt traci do "Dumy Katalonii" cztery punkty i tylko czeka na jej potknięcia.

Villarreal odpadł już z Copa del Rey i bardzo słabo radzi sobie w Lidze Mistrzów, ale błyszczy w Primera Division. Po 15 meczach ma aż 35 punktów, a więc średnią 2,33. Podtrzymanie jej na koniec kampanii dałoby aż 88-89 oczek.

Trzeba jednak dodać, że Estadio de la Ceramica w ostatnich latach jest dla "Blaugrany" jedną z wygodniejszych delegacji. Od 2008 roku grała tam 17 razy i aż 13-krotnie zwyciężała. Cztery razy padł remis. "Zółta Łódź Podwodna" czeka na domową wygraną z Barceloną od 20 października 2007 r.

Pierwotnie niedzielny mecz miał zostać rozegrany na terenie Stanów Zjednoczonych, ale ostatecznie ten plan spalił na panewce.

