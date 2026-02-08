Partner merytoryczny: Eleven Sports

Valencia - Real Madryt. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Real Madryt zmierzy się z Valencią w 23. kolejce La Liga. Gra "Królewskich" w ostatnim czasie nie zachwyca, dlatego mogą oni mieć problemy z nieźle dysponowaną ekipą "Nietoperzy". O której godzinie gra Real Madryt dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Valencia - Real Madryt? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas dynamicznego meczu, jeden z zawodników próbuje wykonać wślizg, drugi biegnie z piłką u nogi, na trybunach widać rozmytych kibiców.
Kylian Mbappe i Cesar Tarrega w meczu Real Madryt - ValenciaOSCAR DEL POZOAFP

Valencia - Real Madryt. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Real Madryt w poprzedni weekend z wielkimi problemami pokonał u siebie Rayo Vallecano 2:1. Gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry z rzutu karnego zdobył Kylian Mbappe. "Królewscy" jak na razie pod wodzą Alvaro Arbeloi nie wyglądają na boisku przekonująco, a na dodatek zdążyli już odpaść z Pucharu Króla. Co gorsza, z gry na co najmniej miesiąc wypadł Jude Bellingham. Tak słabo dysponowany Real zagra dzisiaj na wyjeździe z Valencią.

"Nietoperze" z kolei od początku 2026 roku prezentują się całkiem nieźle w porównaniu do tego, jak wyglądała w ich wykonaniu jesień. W sześciu tegorocznych meczach Valencia odniosła trzy zwycięstwa, zanotowała jeden remis oraz doznała dwóch porażek, jednak nie z byle kim. Najpierw uległa 1:4 siódmej w tabeli Celcie Vigo, a następnie 1:2 piątemu Realowi Betis. Obie te porażki miały miejsce w spotkaniach wyjazdowych, natomiast u siebie piłkarze z Walencji nie przegrali już od 25 października 2025 roku, czyli od sześciu kolejek.

Choć w rundzie jesiennej Real pokonał na Santiago Bernabeu Valencię aż 4:0, to trudno wierzyć w tak jednostronne widowisko. Nieźle grająca Valencia, zwłaszcza u siebie i męczący się na boisku Real wskazują, że "Nietoperze" mogą sprawić niespodziankę, a "Królewskich" czeka raczej trudna rywalizacja.

Mecz Valencia - Real Madryt w ramach 23. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online.

