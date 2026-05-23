Valencia - FC Barcelona. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz Valencia - FC Barcelona w ramach 38. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 23 maja o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Valencia - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, TV]

FC Barcelona już na trzy kolejki przed końcem rozgrywek La Liga zagwarantowała sobie mistrzostwo Hiszpanii. W poprzedni weekend "Blaugrana" rozegrała ostatnie w tym sezonie spotkanie na własnym obiekcie, w którym pokonała 3:1 Real Betis. To był wyjątkowy mecz także dla Roberta Lewandowskiego, który wystąpił w barwach Barcelony na Camp Nou po raz ostatni i pożegnał się z publicznością. Dziś, jeśli Polak otrzyma szansę, zagra po raz ostatni w koszulce "Barcy".

Rywalem Barcelony będzie Valencia. Jej sytuacja na koniec wciąż nie jest jasna. Co prawda "Nietoperze" nie są zagrożone spadkiem, ale wciąż mogą zająć miejsce, dające prawo do gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Aby tak się muszą jednak dzisiaj pokonać "Barcę" oraz liczyć na porażkę Getafe z Osasuną i maksymalnie remis Rayo Vallecano w starciu z Deportivo Alaves.

Szanse na puchary dla Valencii nie są zbyt duże, nie tylko ze względu na sam fakt gry z Barceloną, ale też ostatnie wyniki przeciwko "Dumie Katalonii". Ostatnie trzy mecze "Nietoperze" przegrały w stosunku 0:6, 0:5, i 1:7, co jest dramatycznym bilansem. Dalsza historia także nie przemawia za zespołem z Estadio Mestalla, ponieważ Valencia po raz ostatni pokonała Barcelonę w 2020 roku.

Marcus Rashford, Dani Olmo, Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, FC Barcelona





