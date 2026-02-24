Urban przyleciał do Hiszpanii. Oto powód. I te słowa o Lewandowskim

W sobotni wieczór na boiskach La Liga doszło do niemałej sensacji. Osasuna na własnym stadnie w 25. kolejce pokonała 2:1 Real Madryt, na czym dzień później skorzystała Barcelona, która po potknięciu "Królewskich" wskoczyła na fotel lidera. Okazuje się, że spotkanie to z perspektywy trybun oglądał... Jan Urban. Przy okazji selekcjoner reprezentacji Polski udzielił wywiadu jednej z hiszpańskich gazet.

Niemal od początku 2026 roku Osasuna jest w świetnej formie. Po pięciu meczach bez porażki z rzędu do Pampeluny przyjechał Real Madryt. Nie trzeba podkreślać, że goście byli zdecydowanymi faworytami.

Tymczasem zespół kierowany przez Alessio Lisciego sprawił kolejną niespodziankę i triumfował 2:1. "Królewscy" spadli z fotela lidera, na który w niedzielę po wygranej 3:0 z Levante wskoczyła Barcelona.

Niespodziewana wizyta Urbana w Hiszpanii. Padł temat Lewandowskiego

Jak się okazało, spotkanie to na żywo oglądał Jan Urban. - Przyszedłem obejrzeć dzisiejszy mecz w Vitorii i przypadkiem trafiłem też na mecz domowy Osasuny. Zawsze, gdy tu jestem i mam w kalendarzu jakiś mecz, idę. Tym razem nie było inaczej. I to przeciwko Realowi Madryt - opowiadał w rozmowie z diariodenavarra.es.

Pierwszego gola dla Osasuny w sobotnim meczu strzelił 34-letni Ante Budimir, który wykorzystał rzut karny. Selekcjoner naszej kadry został zapytany o porównanie Chorwata do... Roberta Lewandowskiego.

- Polski napastnik to kolejny napastnik, który pomimo wieku nadal strzela gole. Owszem, ale jest różnica między Budimirem a Lewandowskim. Obaj są bardzo dobrzy w ustawianiu się w polu karnym, obaj wykorzystują swoje szanse i obaj dobrze kończą akcję. Jedyna różnica polega na tym, że Lewandowski, zarówno w Polsce, w Lechu Poznań, kiedy zaczynał i zdobył Trofeum Pichichi, potem w Borussii Dortmund, później w Bayernie Monachium, a teraz w Barcelonie, ma więcej okazji. Budimir nie gra w Bayernie, Barcelonie ani Realu Madryt i nie ma tylu okazji do zdobycia gola - odpowiedział.

    - Mimo to, w ostatnich latach pokazał, że jest jednym z najlepszych napastników w La Liga, ponieważ konsekwentnie notuje statystyki, które są dobre dla napastnika w drużynie takiej jak Osasuna - dodał, odnosząc się do jakości Budimira. 34-latek jest obecnie w kapitalnej formie. Łącznie w tym sezonie po 27 meczach ma już na koncie 14 goli.

    Urban powiedział również kilka słów nt. nadchodzących baraży o mundial. - Jesteśmy w fazie play-off. W marcu gramy najpierw u siebie z Albanią, a potem, jeśli wygramy, ze zwycięzcą meczu Ukraina-Szwecja. Wtedy wszystko się rozstrzygnie - zapowiada. Starcie z Albanią odbędzie się 26 marca na Stadionie Narodowym.

