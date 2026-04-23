Uraz Yamala to jeszcze nie wszystko, fatalne wieści dla Barcelony. Miesiące pauzy

Triumf 1:0 nad Celtą Vigo w środowy wieczór miał dla FC Barcelona słodko-gorzki posmak. Z jednej strony główny plan "Dumy Katalonii" został wypełniony - udało się zdobyć trzy kolejne punkty i zrobić następny krok w stronę mistrzostwa. Z drugiej zaś ekipa z Camp Nou zakończyła potyczkę poważnie osłabiona.

Yamal wypadł ze składu, a to nie koniec problemów. Cios dla młodego talentu Barcelony

To jak się okazało nie był jednak koniec złych wieści dla "Barcy", która przecież wcześniej musiała się zmierzyć też z wypadnięciem z rotacji Marca Bernala czy Raphinhi. Poważny problem zdrowotny dotknął bowiem Juana Hernandeza, gwiazdę rezerw FCB.

Jako pierwszy wieści o urazie ofensywnego pomocnika przekazał Sergi Capdevila, dziennikarz "Diario Sport", a potem wszystko zostało też potwierdzone w oficjalnym komunikacie Barcy Atletic. Hernandez niestety zerwał więzadło krzyżowe przednie.

To zaś oznacza wiele długich miesięcy przerwy w grze i konieczność przejścia operacji, a nawet dobrze przebiegająca rehabilitacja nie gwarantuje w takim przypadku łatwego powrotu na dotychczasowy poziom sportowy.

Juan Hernandez był w tym sezonie blisko seniorskiej kadry FC Barcelona

Juan Hernandez tymczasem był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w rezerwach Barcelony - w obecnej kampanii zdobył cztery gole i odnotował sześć asyst w młodzieżówce "Blaugrany". Co istotne, był on już mocno przymierzany także i do seniorskiego składu - znalazł się w bieżącej kampanii w kadrze meczowej na spotkania z Atletico Madryt w Pucharze Króla, z Gironą i Realem Oviedo w Primera Division oraz z Olympiakosem Pireus i Slavią Praga w Lidze Mistrzów.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć mu jak najszybszego powrotu do pełni sił.

