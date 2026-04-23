Uraz Yamala to jeszcze nie wszystko, fatalne wieści dla Barcelony. Miesiące pauzy

Paweł Czechowski

FC Barcelona zaczęła mierzyć się ostatnio z prawdziwą plagą kontuzji, czego częścią stał się chociażby uraz Lamine'a Yamala w meczu z Celtą Vigo. Nazajutrz po potyczce z "Los Celestes" z obozu "Blaugrany" nadeszły kolejne złe wieści - poważne problemy zdrowotne dotknęły bowiem młody klubowy talent, który przymierzany był już do kadry kierowanej przez trenera Hansiego Flicka.

Lamine Yamal z piłką i Juan Hernandez podczas meczu w strojach FC Barcelony
Lamine Yamal i Juan Hernandez

Triumf 1:0 nad Celtą Vigo w środowy wieczór miał dla FC Barcelona słodko-gorzki posmak. Z jednej strony główny plan "Dumy Katalonii" został wypełniony - udało się zdobyć trzy kolejne punkty i zrobić następny krok w stronę mistrzostwa. Z drugiej zaś ekipa z Camp Nou zakończyła potyczkę poważnie osłabiona.

W 40. minucie bowiem do wyegzekwowania rzutu karnego podszedł Lamine Yamal, który wykonał "jedenastkę" bezbłędnie, ale okupił to... kontuzją. Hiszpan momentalnie złapał się za udo i upadł na murawę, a wkrótce potem zmienił go Roony Bardghji. Dzień później zaś nadeszły wieści, że dla nastolatka sezon już się w zasadzie zakończył.

Yamal wypadł ze składu, a to nie koniec problemów. Cios dla młodego talentu Barcelony

To jak się okazało nie był jednak koniec złych wieści dla "Barcy", która przecież wcześniej musiała się zmierzyć też z wypadnięciem z rotacji Marca Bernala czy Raphinhi. Poważny problem zdrowotny dotknął bowiem Juana Hernandeza, gwiazdę rezerw FCB.

Jako pierwszy wieści o urazie ofensywnego pomocnika przekazał Sergi Capdevila, dziennikarz "Diario Sport", a potem wszystko zostało też potwierdzone w oficjalnym komunikacie Barcy Atletic. Hernandez niestety zerwał więzadło krzyżowe przednie.

To zaś oznacza wiele długich miesięcy przerwy w grze i konieczność przejścia operacji, a nawet dobrze przebiegająca rehabilitacja nie gwarantuje w takim przypadku łatwego powrotu na dotychczasowy poziom sportowy.

Przełom ws. przyszłości Viniciusa, w mediach zawrzało. W tle... pensja Mbappe

Juan Hernandez był w tym sezonie blisko seniorskiej kadry FC Barcelona

Juan Hernandez tymczasem był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w rezerwach Barcelony - w obecnej kampanii zdobył cztery gole i odnotował sześć asyst w młodzieżówce "Blaugrany". Co istotne, był on już mocno przymierzany także i do seniorskiego składu - znalazł się w bieżącej kampanii w kadrze meczowej na spotkania z Atletico Madryt w Pucharze Króla, z Gironą i Realem Oviedo w Primera Division oraz z Olympiakosem Pireus i Slavią Praga w Lidze Mistrzów.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć mu jak najszybszego powrotu do pełni sił.

Zobacz również:

Łukasz Litewka nie żyje. Kondolencje rodzinie złożyły m.in. sosnowieckie kluby piłkarskie
Piłka nożna

Łukasz Litewka pożegnany przez swoje ukochane kluby. "Bardzo lubiany i podziwiany"

