Unikalna akcja Barcelony, jeden egzemplarz kosztuje 1600 zł. To już tradycja

Paweł Czechowski

W roku 2022 FC Barcelona podpisała umowę, która stała się zaczątkiem jednej z najbardziej charakterystycznych współprac sponsorskich w historii futbolu - "Blaugrana" podjęła się bowiem współpracy z platformą Spotify, której logo zostało umieszczone na koszulkach zespołu. Dwa razy do roku, w trakcie ligowych "Los Clasicos", znak serwisu streamingowego zastępują jednak symbole związane z gwiazdami muzycznymi. Można rzec, że jak dotychczas uzbierała się ich cała plejada.

Na koszulkach FC Barcelona od 2022 roku przy okazji "Los Clasicos" pojawiają się symbole związane z muzycznymi gwiazdami

FC Barcelona przez bardzo długi czas, aż do 2006 roku, nie miała na swych koszulkach meczowych znaków sponsorskich. Dopiero od sezonu 2006/2007 na strojach graczy "Blaugrany" zaczęło widnieć logo UNICEF-u, które potem zastępowały kolejno loga Qatar Foundation oraz Qatar Airways.

Między 2017 i 2022 rokiem piłkarze FCB występowali z napisem "Rakuten" umieszczonym na przedzie koszulek, natomiast kiedy wygasła umowa z japońską firmą w jej miejsce weszło przedsiębiorstwo rodem ze Szwecji - Spotify.

Potężny kontrakt z platformą streamingową dotyczył m.in. zmiany nazwy stadionu "Barcy" na "Spotify Camp Nou", a symbol serwisu stał się nieodłącznym elementem trykotów "Dumy Katalonii". Z pewnymi niewielkimi, ale jakże istotnymi wyjątkami.

Dwa razy na sezon charakterystyczna "fala" wpisana w koło ustępuje miejsca znakom związanym z konkretnymi wykonawcami muzycznymi. Wszystko ma miejsce podczas dwóch ligowych "Los Clasicos" w każdej kampanii, na jesień i wiosnę.

Ta swoista tradycja rozpoczęła się od... sowy, czyli symbolu powiązanego z OVO Sound, wytwórnią rapera Drake'a. Potem w całą akcję wpleciono też m.in. The Rolling Stones, Coldplay czy Eda Sheerana (który notabene nie pierwszy raz "trafił" na koszulki piłkarskie).

Najnowszym przykładem jest tu współpraca z Olivią Rodrigo, której inicjały pojawią się na koszulce Barcelony podczas "El Clasico" zaplanowanego na 10 maja 2026 roku. Dla podopiecznych Hansiego Flicka akurat to konkretne starcie z Realem Madryt będzie tym ważniejsze, że może ono przynieść im przypieczętowanie drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii.

W oficjalnym sklepie "Barcy" tymczasem zdążyły się już pojawić produkty sygnowane nazwiskiem amerykańskiej piosenkarki - te sztandarowe, czyli koszulki, wyceniono na premierę na blisko 400 euro, czyli mniej więcej 1700 zł. Wersja podpisana przez Rodrigo to tymczasem już wydatek rzędu 12 700 zł (3000 euro), a za identyczną kwotę można też dostać wersję podpisaną przez piłkarzy i piłkarki FCB. Krótko mówiąc - nie jest to tania zabawa.

Warto nadmienić, że akcja z unikalnymi koszulkami podczas "Klasyków" z pewnością prędko się nie skończy. W październiku 2025 roku "Blaugrana" przedłużyła swój kontrakt ze Spotify do 2030 r., więc naszym oczom ukaże się jeszcze parę wersji specjalnych strojów.

