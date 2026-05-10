Unikalna akcja Barcelony, jeden egzemplarz kosztuje 1600 zł. To już tradycja

FC Barcelona przez bardzo długi czas, aż do 2006 roku, nie miała na swych koszulkach meczowych znaków sponsorskich. Dopiero od sezonu 2006/2007 na strojach graczy "Blaugrany" zaczęło widnieć logo UNICEF-u, które potem zastępowały kolejno loga Qatar Foundation oraz Qatar Airways.

Między 2017 i 2022 rokiem piłkarze FCB występowali z napisem "Rakuten" umieszczonym na przedzie koszulek, natomiast kiedy wygasła umowa z japońską firmą w jej miejsce weszło przedsiębiorstwo rodem ze Szwecji - Spotify.

Takiej współpracy FC Barcelona jeszcze nie miała. Spotify "namieszało" przy koszulkach klubowych

Potężny kontrakt z platformą streamingową dotyczył m.in. zmiany nazwy stadionu "Barcy" na "Spotify Camp Nou", a symbol serwisu stał się nieodłącznym elementem trykotów "Dumy Katalonii". Z pewnymi niewielkimi, ale jakże istotnymi wyjątkami.

Dwa razy na sezon charakterystyczna "fala" wpisana w koło ustępuje miejsca znakom związanym z konkretnymi wykonawcami muzycznymi. Wszystko ma miejsce podczas dwóch ligowych "Los Clasicos" w każdej kampanii, na jesień i wiosnę.

Ta swoista tradycja rozpoczęła się od... sowy, czyli symbolu powiązanego z OVO Sound, wytwórnią rapera Drake'a. Potem w całą akcję wpleciono też m.in. The Rolling Stones, Coldplay czy Eda Sheerana (który notabene nie pierwszy raz "trafił" na koszulki piłkarskie).

Olivia Rodrigo połączyła siły z FC Barcelona. Kolejny unikalny projekt ujrzał światło dzienne

Najnowszym przykładem jest tu współpraca z Olivią Rodrigo, której inicjały pojawią się na koszulce Barcelony podczas "El Clasico" zaplanowanego na 10 maja 2026 roku. Dla podopiecznych Hansiego Flicka akurat to konkretne starcie z Realem Madryt będzie tym ważniejsze, że może ono przynieść im przypieczętowanie drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii.

W oficjalnym sklepie "Barcy" tymczasem zdążyły się już pojawić produkty sygnowane nazwiskiem amerykańskiej piosenkarki - te sztandarowe, czyli koszulki, wyceniono na premierę na blisko 400 euro, czyli mniej więcej 1700 zł. Wersja podpisana przez Rodrigo to tymczasem już wydatek rzędu 12 700 zł (3000 euro), a za identyczną kwotę można też dostać wersję podpisaną przez piłkarzy i piłkarki FCB. Krótko mówiąc - nie jest to tania zabawa.

Warto nadmienić, że akcja z unikalnymi koszulkami podczas "Klasyków" z pewnością prędko się nie skończy. W październiku 2025 roku "Blaugrana" przedłużyła swój kontrakt ze Spotify do 2030 r., więc naszym oczom ukaże się jeszcze parę wersji specjalnych strojów.

Spotify Camp Nou

Spotify Camp Nou

