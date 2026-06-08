Ujawnił zaskakujący plan Mourinho. Chce powrotu żywej legendy Realu

Już jakiś czas temu otrzymaliśmy informacje o kadrowych planach prezesa Realu Madryt Florentino Pereza. Po obfitującym w porażki oraz skandale sezonie 2025/2026 włodarz madryckiej ekipy postanowił sięgnąć po bardzo głośne nazwisko. Mowa o ikonicznym Jose Mourinho, który według medialnych doniesień niemal na pewno zasiądzie ponownie na ławce trenerskiej "Królewskich".

Jedyną przeszkodą na drodze do finalizacji tego ruchu mogły być niedawne wybory prezydenckie, w których Florentino Perez niespodziewanie otrzymał dość konkretnego kontrkandydata - Enrique Riquelme. Ostatecznie uprawnieni do głosowania zdecydowali się na pozostawienie dotychczasowego "sternika" madryckiego klubu. To oznacza, że przybycie Mourinho na Santiago Bernabeu jest już niemal pewne.

"Żołnierz Mourinho" dołączy do jego sztabu? Zna go każdy fan Realu

Wciąż nie wiadomo natomiast, kto znajdzie się w sztabie szkoleniowym "The Special One". Już teraz pojawiają się jednak pewne doniesienia ws. tego, z kim Jose Mourinho przystąpi ostatecznie do odbudowy potęgi Realu Madryt.

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Według hiszpańskiego dziennikarza oraz członka stowarzyszenia kibiców Realu Madryt, Ramona Alvareza de Mona, na Santiago Bernabeu może w najbliższym czasie zawitać jeszcze jednak legenda "Królewskich". Mowa o Pepe, który swoją nieustępliwością oraz gotowością poświęcenia dla dobra ekipy na zawsze zapisał się na kartach "Los Blancos".

- Pepe jest w dobrej pozycji, aby zostać członkiem sztabu szkoleniowego Mourinho w Realu Madryt - przekazał de Mon.

Portugalski defensor reprezentował barwy Realu w latach 2007-2017. W tym czasie zdobył on z madrycką ekipą między innymi trzy Ligi Mistrzów, trzy tytuły Mistrza Hiszpanii, dwa tytuły Klubowego Mistrza Świata oczy dwa Puchary Hiszpanii. Przez wielu zapamiętany został jako bezkompromisowy zawodnik, który zdecydowanie nie stronił od nieczystych zagrywek.

Tego tytu ruch byłby niezwykle interesujący w kontekście obecnych problemów Realu Madryt. Nie zostało jednak ujawnione, jaką rolę w sztabie Mourinho miałby pełnić ikoniczny defensor.

Jose Mourinho PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Pepe AFP

Fabio Coentrao, Cristiano Ronaldo i Pepe AFP AFP





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