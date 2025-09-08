UEFA bezwzględna ws. rywala Lewandowskiego. Drakońska kara, nie ma odwrotu

Małymi krokami w nowy sezon La Liga wkroczył Robert Lewandowski. Napastnika FC Barcelony z powodu urazu ominęła inauguracja sezonu, a w kolejnych dwóch starciach pojawiał się na murawie dopiero w drugiej połowie jako rezerwowy. Mistrz Hiszpanii po trzech kolejkach ma na koncie siedem punktów i zajmuje siódmą lokatę w tabeli.

Jeszcze lepiej radzi sobie Athletic Bilbao, w barwach którego prym wiedzie Inaki Williams. O jego sadze transferowej związanej z przejściem do "Dumy Katalonii" tego lata było bardzo głośno. Prowadzona przez Ernesto Valverde drużyna w trzech pierwszych seriach spotkań sięgnęła po komplet punktów dzięki wygranym z Sevillą, Rayo Vallecano oraz Realem Betis. Ten dorobek oznacza, że Athletic wraz z Realem Madryt przewodzą tabeli La Liga.

Valverde od początku sezonu nie może stawiać na jednego z podstawowych zawodników Yeraya Alvareza. 30-letni środkowy defensor od 2 czerwca pozostawał zawieszony po tym, jak ujawniono wyniki kontroli antydopingowej przeprowadzonej po spotkaniu Ligi Europy z Manchesterem United.

UEFA bezlitosna. Zawodnik La Liga zawieszony na dziesięć miesięcy

W organizmie Hiszpana wykryto niedozwolony środek. Konkretniej, chodziło o specyfik stosowany w celu pobudzenia porostu włosów. Sam piłkarz od samego początku nie ukrywał faktu, że stosuje tego typu lek od 2016 roku, gdy wykryto u niego nowotwór jąder. Rozpoczęte na początku czerwca zawieszenie nie miało ostatecznej mocy wiążącej, a ostateczna decyzja należała do UEFA. W poniedziałek Athletic opublikował oficjalny komunikat ujawniający decyzję europejskiej federacji piłkarskiej względem ich zawodnika.

UEFA nie miała zamiaru stosować żadnego wyjątku i wlepiła Yerayowi Alvarezowi karę dziesięciu miesięcy zawieszenia. Włodarze zaznaczyli, że zawodnik nie działał umyślnie, a stosowanie leku zawierającego niedozwolony środek nie było obarczone chęcią stosowania dopingu. UEFA stwierdza również, że to na sportowcu wisi obowiązek weryfikacji, czy przyjmowana substancja jest dozwolona w świetle przepisów.

Yeray Alvarez do gry będzie mógł wrócić 2 kwietnia 2026 roku. Jak poinformował baskijski klub na mocy obowiązujących przepisów 30-latek do treningów z zespołem będzie mógł wrócić dwa miesiące wcześniej.

Cała sytuacja jest bardzo problematyczna dla Athletic Bilbao, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakończone już okienko transferowe. Klub z Kraju Basków oprócz zmagań ligowych ma przed sobą również starcia w fazie ligowej Ligi Mistrzów z takimi przeciwnikami jak m.in. Arsenal, Borussia Dortmund czy PSG.

Yeraya ominą również starcia z Robertem Lewandowski oraz Wojciechem Szczęsnym. Athletic z Barceloną zagra 23 listopada oraz 8 marca, a więc w czasie, gdy dyskwalifikacja wciąż będzie obowiązywała. 30-letni defensor będzie mógł wystąpić w dziewięciu ostatnich meczach La Liga w sezonie 2025/26.

