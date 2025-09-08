UEFA bezwzględna ws. rywala Lewandowskiego. Drakońska kara, nie ma odwrotu
Mamy za sobą trzy kolejki nowego sezonu La Liga. Athletic Bilbao wraz z Realem Madryt z kompletem punktów plasuje się na szczycie tabeli. W poniedziałek baskijski klub otrzymał jednak wieści, które mocno krzyżują ich dalsze plany. UEFA postanowiła zdyskwalifikować Yeraya Alvareza za nieumyślne użycie zabronionej substancji. To sprawia, że Athletic będzie musiał radzić sobie bez swojego defensora przez większość sezonu. 30-latka ominą również starcia z FC Barceloną.
Małymi krokami w nowy sezon La Liga wkroczył Robert Lewandowski. Napastnika FC Barcelony z powodu urazu ominęła inauguracja sezonu, a w kolejnych dwóch starciach pojawiał się na murawie dopiero w drugiej połowie jako rezerwowy. Mistrz Hiszpanii po trzech kolejkach ma na koncie siedem punktów i zajmuje siódmą lokatę w tabeli.
Jeszcze lepiej radzi sobie Athletic Bilbao, w barwach którego prym wiedzie Inaki Williams. O jego sadze transferowej związanej z przejściem do "Dumy Katalonii" tego lata było bardzo głośno. Prowadzona przez Ernesto Valverde drużyna w trzech pierwszych seriach spotkań sięgnęła po komplet punktów dzięki wygranym z Sevillą, Rayo Vallecano oraz Realem Betis. Ten dorobek oznacza, że Athletic wraz z Realem Madryt przewodzą tabeli La Liga.
Valverde od początku sezonu nie może stawiać na jednego z podstawowych zawodników Yeraya Alvareza. 30-letni środkowy defensor od 2 czerwca pozostawał zawieszony po tym, jak ujawniono wyniki kontroli antydopingowej przeprowadzonej po spotkaniu Ligi Europy z Manchesterem United.
UEFA bezlitosna. Zawodnik La Liga zawieszony na dziesięć miesięcy
W organizmie Hiszpana wykryto niedozwolony środek. Konkretniej, chodziło o specyfik stosowany w celu pobudzenia porostu włosów. Sam piłkarz od samego początku nie ukrywał faktu, że stosuje tego typu lek od 2016 roku, gdy wykryto u niego nowotwór jąder. Rozpoczęte na początku czerwca zawieszenie nie miało ostatecznej mocy wiążącej, a ostateczna decyzja należała do UEFA. W poniedziałek Athletic opublikował oficjalny komunikat ujawniający decyzję europejskiej federacji piłkarskiej względem ich zawodnika.
UEFA nie miała zamiaru stosować żadnego wyjątku i wlepiła Yerayowi Alvarezowi karę dziesięciu miesięcy zawieszenia. Włodarze zaznaczyli, że zawodnik nie działał umyślnie, a stosowanie leku zawierającego niedozwolony środek nie było obarczone chęcią stosowania dopingu. UEFA stwierdza również, że to na sportowcu wisi obowiązek weryfikacji, czy przyjmowana substancja jest dozwolona w świetle przepisów.
Yeray Alvarez do gry będzie mógł wrócić 2 kwietnia 2026 roku. Jak poinformował baskijski klub na mocy obowiązujących przepisów 30-latek do treningów z zespołem będzie mógł wrócić dwa miesiące wcześniej.
Cała sytuacja jest bardzo problematyczna dla Athletic Bilbao, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakończone już okienko transferowe. Klub z Kraju Basków oprócz zmagań ligowych ma przed sobą również starcia w fazie ligowej Ligi Mistrzów z takimi przeciwnikami jak m.in. Arsenal, Borussia Dortmund czy PSG.
Yeraya ominą również starcia z Robertem Lewandowski oraz Wojciechem Szczęsnym. Athletic z Barceloną zagra 23 listopada oraz 8 marca, a więc w czasie, gdy dyskwalifikacja wciąż będzie obowiązywała. 30-letni defensor będzie mógł wystąpić w dziewięciu ostatnich meczach La Liga w sezonie 2025/26.