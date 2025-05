"El Fumador", czyli Wojciech Szczęsny znów przyłapany

To wszystko jest o tyle znamienne, że Polak znany jest z tego - bądź co bądź - nałogu i można powiedzieć, że podczas jego gry dla FCB stało się on jego swoistym znakiem firmowym. Fani FCB nawet opracowali przyśpiewkę pt. "Szczęsny fumador", czyli "Szczęsny palacz" .

Choć kibice podchodzą ze sympatią do tego zwyczaju piłkarza, to niezmiennie warto przypominać, że palenie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, co zresztą zaznacza sam 35-latek. "Kiedy byłem bardzo młody, wytworzyłem nawyk, który jest dla mnie bardzo szkodliwy i wiem, że tak właśnie jest. Po prostu przegrywam z nim, więc dla każdego, kto ogląda: nie rób tego, co ja zrobiłem" - mówił swego czasu w rozmowie z ESPN.