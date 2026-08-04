Tyle Real może otrzymać za Viniciusa, absolutny rekord. Już wieszczą hit
Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół przyszłości Viniciusa Juniora. W końcu Brazylijczykowi po nadchodzącym sezonie wygasa aktualna umowa z Realem Madryt, a zamieszanie to chcą przedstawiciele Arsenalu. W mediach już jest głośno wokół ewentualnych przenosin, a co ciekawe - pojawiła się kwota, jaką mieliby wyłożyć za niego "Kanonierzy". I to byłby prawdziwy rekord.
Już jakiś czas temu zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Z każdym dniem coraz głośniej jest wokół piłki klubowej. I nie chodzi wcale o powrót niektórych rozgrywek. W końcu jeszcze przez kilka tygodni otwarte jest okienko transferowe, a na nim jest niezwykle gorąco.
Szczególnie dużo dzieje się wokół Realu Madryt. W końcu klub pozyskał już kilku graczy, a kolejnym wzmocnieniem miał być Yan Diomande. Okazuje się jednak, że przenosiny wcale nie są tak blisko, a kluby dalej nie doszły do porozumienia. "Królewscy" po rozstaniu z m.in. Gonazlo Garcią, Davidem Alabą mogą zdecydować się na sprzedaż jednej ze swoich największych gwiazd - Viniciusa Juniora.
Skrzydłowemu wraz z końcem nadchodzącego sezonu (2026/2027) wygasa umowa z klubem, a do porozumienia ws. nowego kontraktu wciąż nie doszło. Do nowych rozmów ma dojść w nadchodzącym tygodniu, lecz ekipa nie chcę proponować więcej, niż 22 miliony euro za rok. Gracz ma oczekiwać jednak nieco więcej - całe 30 mln.
Co ciekawe, jego sytuacje bez przerwy monitoruje Arsenal. I zdaniem ESPN przedstawiciel Premier League jest w stanie zaoferować spore pieniądze.
To byłby hit. Tyle za Viniego może zapłacić Arsenal
Zdaniem wspomnianego źródła, Arsenal może zaoferować Realowi aż 150 milionów euro. W przypadku dojścia transakcji do skutku, Vinivius zostałby najdroższym zawodnikiem "Kanonierów" w całej historii.
- Według źródła ESPN, w takim przypadku Madryt spodziewałby się otrzymać kwotę transferu wynoszącą około 150 milionów euro, mimo że zawodnik jest w ostatnim roku obowiązywania umowy - napisano.
Na rozwój sytuacji ws. przyszłości Viniciusa należy jeszcze nieco poczekać. Negocjacje pomiędzy piłkarzem a Realem Madryt zaplanowane są na środę.