Tyle Real może otrzymać za Viniciusa, absolutny rekord. Już wieszczą hit

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół przyszłości Viniciusa Juniora. W końcu Brazylijczykowi po nadchodzącym sezonie wygasa aktualna umowa z Realem Madryt, a zamieszanie to chcą przedstawiciele Arsenalu. W mediach już jest głośno wokół ewentualnych przenosin, a co ciekawe - pojawiła się kwota, jaką mieliby wyłożyć za niego "Kanonierzy". I to byłby prawdziwy rekord.

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Kylian Mbappe i Vinicius Junior, 01.02.2026 r.ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Już jakiś czas temu zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Z każdym dniem coraz głośniej jest wokół piłki klubowej. I nie chodzi wcale o powrót niektórych rozgrywek. W końcu jeszcze przez kilka tygodni otwarte jest okienko transferowe, a na nim jest niezwykle gorąco.

Szczególnie dużo dzieje się wokół Realu Madryt. W końcu klub pozyskał już kilku graczy, a kolejnym wzmocnieniem miał być Yan Diomande. Okazuje się jednak, że przenosiny wcale nie są tak blisko, a kluby dalej nie doszły do porozumienia. "Królewscy" po rozstaniu z m.in. Gonazlo Garcią, Davidem Alabą mogą zdecydować się na sprzedaż jednej ze swoich największych gwiazd - Viniciusa Juniora.

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Tomasz Chabiniak

Skrzydłowemu wraz z końcem nadchodzącego sezonu (2026/2027) wygasa umowa z klubem, a do porozumienia ws. nowego kontraktu wciąż nie doszło. Do nowych rozmów ma dojść w nadchodzącym tygodniu, lecz ekipa nie chcę proponować więcej, niż 22 miliony euro za rok. Gracz ma oczekiwać jednak nieco więcej - całe 30 mln.

Co ciekawe, jego sytuacje bez przerwy monitoruje Arsenal. I zdaniem ESPN przedstawiciel Premier League jest w stanie zaoferować spore pieniądze.

To byłby hit. Tyle za Viniego może zapłacić Arsenal

Zdaniem wspomnianego źródła, Arsenal może zaoferować Realowi aż 150 milionów euro. W przypadku dojścia transakcji do skutku, Vinivius zostałby najdroższym zawodnikiem "Kanonierów" w całej historii.

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- Według źródła ESPN, w takim przypadku Madryt spodziewałby się otrzymać kwotę transferu wynoszącą około 150 milionów euro, mimo że zawodnik jest w ostatnim roku obowiązywania umowy - napisano.

Na rozwój sytuacji ws. przyszłości Viniciusa należy jeszcze nieco poczekać. Negocjacje pomiędzy piłkarzem a Realem Madryt zaplanowane są na środę.

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Tomasz Chabiniak
Piłkarz Realu Madryt w białej koszulce meczowej z opaską kapitańską na ramieniu, skupiony podczas gry.
Vinicius JuniorADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w białym stroju Realu Madryt celebruje zdobycie gola, przykładając palec do ust z gestem uciszania. W tle widoczny bramkarz drużyny przeciwnej i rozmyci kibice na trybunach.
Vinicius JuniorANDER GILLENEA AFP
Piłkarz w stroju Realu Madryt z opaską kapitana na ramieniu, z wyrazem niezadowolenia na twarzy i gestem uspokajającym, na tle rozmytej widowni stadionu.
Vinicius JuniorGUILLERMO MARTINEZAFP


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