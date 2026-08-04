Już jakiś czas temu zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Z każdym dniem coraz głośniej jest wokół piłki klubowej. I nie chodzi wcale o powrót niektórych rozgrywek. W końcu jeszcze przez kilka tygodni otwarte jest okienko transferowe, a na nim jest niezwykle gorąco.

Szczególnie dużo dzieje się wokół Realu Madryt. W końcu klub pozyskał już kilku graczy, a kolejnym wzmocnieniem miał być Yan Diomande. Okazuje się jednak, że przenosiny wcale nie są tak blisko, a kluby dalej nie doszły do porozumienia. "Królewscy" po rozstaniu z m.in. Gonazlo Garcią, Davidem Alabą mogą zdecydować się na sprzedaż jednej ze swoich największych gwiazd - Viniciusa Juniora.

Skrzydłowemu wraz z końcem nadchodzącego sezonu (2026/2027) wygasa umowa z klubem, a do porozumienia ws. nowego kontraktu wciąż nie doszło. Do nowych rozmów ma dojść w nadchodzącym tygodniu, lecz ekipa nie chcę proponować więcej, niż 22 miliony euro za rok. Gracz ma oczekiwać jednak nieco więcej - całe 30 mln.

Co ciekawe, jego sytuacje bez przerwy monitoruje Arsenal. I zdaniem ESPN przedstawiciel Premier League jest w stanie zaoferować spore pieniądze.

To byłby hit. Tyle za Viniego może zapłacić Arsenal

Zdaniem wspomnianego źródła, Arsenal może zaoferować Realowi aż 150 milionów euro. W przypadku dojścia transakcji do skutku, Vinivius zostałby najdroższym zawodnikiem "Kanonierów" w całej historii.

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- Według źródła ESPN, w takim przypadku Madryt spodziewałby się otrzymać kwotę transferu wynoszącą około 150 milionów euro, mimo że zawodnik jest w ostatnim roku obowiązywania umowy - napisano.

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Na rozwój sytuacji ws. przyszłości Viniciusa należy jeszcze nieco poczekać. Negocjacje pomiędzy piłkarzem a Realem Madryt zaplanowane są na środę.

Vinicius Junior ADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Vinicius Junior ANDER GILLENEA AFP

Vinicius Junior GUILLERMO MARTINEZ AFP





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