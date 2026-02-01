Twarz gwiazdy Realu zalała się łzami. Koszmarne sceny w Madrycie

Real Madryt przeżywa bardzo trudny czas. Receptą na bolączki zespołu miała być zmiana trenera. Po porażce w Superpucharze Hiszpanii z FC Barceloną, klub ogłosił, że czas Xabiego Alonso w Madrycie dobiegł końca. Byłego hiszpańskiego pomocnika zastąpił trener drużyny rezerw - Alvaro Arbeloa.

Początek pracy jednego z ulubieńców Jose Mourinho był ekstremalnie nieudany. Real poległ w rywalizacji z Albacete w Pucharze Króla. Później przyszła jednak znaczna poprawa - trzy wygrane z rzędu. Ta mała seria została przerwana wyjazdem do Lizbony na mecz z Benficą.

Bellingham na "deskach". Anglik zalał się łzami

"Królewscy" przegrali 2:4 z portugalskim zespołem i wypadli z najlepszej ósemki tabeli ligowej Ligi Mistrzów. Rozpoczęła się dyskusja na temat zaangażowania, podejścia poszczególnych piłkarzy. Jednym z tych, którzy zostali wzięci na celownik przez kibiców był Jude Bellingham.

Był to "wybór" niezwykle zaskakujący, gdy weźmiemy pod uwagę, że Anglik w meczu z Portugalczykami przebiegł najdłuższy dystans. Po wysiłku wykonanym w Portugalii Jude zdołał się zregenerować na tyle, że wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie 22. kolejki La Liga z Rayo Vallecano.

Anglik nie zdołał nawet dokończyć pierwszej połowy. Już w 9. minucie rywalizacji zmuszony był do opuszczenia boiska. Pomocnik, wychodząc do piłki przy jednym ze sprintów złapał się wymownie za udo. Chwilę później położył się na boisku i zalał się łzami, a Arbeloa zarządził zmianę.

Pierwsze diagnozy hiszpańskich mediów nie są zbyt precyzyjne. Dowiadujemy się jedynie, że Anglik poczuł ból w tylnych mięśniach lewego uda. Sam Arbeloa również przyznał na konferencji prasowej, że nie zna szczegółów i trzeba poczekać na badania. Wydaje się jednak, że sama reakcja Bellinghama jest na tyle wymowna, że trudno spodziewać się go w akcji w najbliższych tygodniach.

Jude Bellingham zastygł w pozie niedowierzania. Real Madryt nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii AFP

Jude Bellingham i Antonio Rudiger IRINA R HIPOLITO / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP

