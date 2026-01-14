Trzęsienie ziemi w Realu. Natychmiastowa reakcja Flicka. Nie mógł postąpić inaczej

Wieść o niespodziewanym zwolnieniu Xabiego wywołała dość mieszane uczucia. W opinii wielu kibiców Hiszpan nie sprostał misji odbudowania potęgi "Los Blancos". Inni uważają jednak, że winą za niezadowalające wyniki powinno obarczyć się piłkarzy, którzy na murawie nie wykazywali stuprocentowego zaangażowania. Wokół rozstania z legendą klubu momentalnie narosła również fala różnorodnych zakulisowych "smaczków", które tylko pogarszają i tak już napiętą sytuację w obozie Realu Madryt.

Reakcja Flicka na zwolnienie Alonso. Trener Barcelony nie zamierzał owijać w bawełnę

Zapewne wiele osób chciało wiedzieć, co na temat zwolnienia Xabiego sądzi szkoleniowiec odwiecznego wroga "Królewskich" - Barcelony. Dziennikarze, przebywający na niedawnej przedmeczowej konferencji Hansiego Flicka, postanowili zaspokoić ciekawość kibiców. Zapytali oni o odczucia niemieckiego szkoleniowca w związku z burzą, która w ostatnich dniach rozpętała się w obozie ligowych rywali.

"Mogę powiedzieć, że mam dobre relacje z Xabim; spotkaliśmy się w Leverkusen i od tamtej pory utrzymujemy kontakt. To piłka nożna i życzę mu wszystkiego najlepszego. Jestem pewien, że wkrótce będzie miał świetny projekt dla siebie i swojego sztabu szkoleniowego. To piłka nożna i musimy iść naprzód, ale on jest świetnym trenerem i ma przed sobą świetlaną przyszłość" - skomentował Flick, cytowany przez portal "Mundo Deportivo".

60-latke został również zapytany o odczucia względem nowego szkoleniowca Realu Madryt - Alvaro Arbeloę. W tej kwestii nie zamierzał on jednak udzielać obszernego komentarza. Flick przyznał, że osąd ws. nowego trenera "Królewskich" będzie mógł wydać dopiero po bezpośrednim starciu obu drużyn.

Niewątpliwie Xabi Alonso "posiada papiery" na trenowanie gigantów piłkarskiego świata. Porażka we współpracy z Realem Madryt w żadnym wypadku nie przekreśla możliwości dalszego rozwoju kariery legendarnego Hiszpana.

