Trzęsienie ziemi w Realu Madryt, wieści dotarły do Mbappe. Media: skończy się rozstaniem

Jakub Rzeźnicki

Atmosfera w Realu Madryt gęstnieje, a tuż przed pierwszym gwizdkiem arbitra w półfinale Superpucharu Hiszpanii gruchnęła niespodziewana wiadomość. Kierownictwo "Królewskich" nie jest zadowolone z wyników, a przede wszystkim gry podopiecznych Xabiego Alonso. Winnego ustalono już dawno. "Diario AS" podaje, że jeśli "Los Blancos" przegrają z Atletico Madryt, w stolicy Hiszpanii dojdzie do głośnego rozstania.

Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe stroje Realu Madryt stoi na zielonym boisku. Jeden z nich ma na sobie pomarańczową kamizelkę treningową, drugi kurtkę klubową, obaj patrzą w różnych kierunkach, panuje słoneczna pogoda.
Kylian Mbappe i Xabi AlonsoPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Do Arabii Saudyjskiej Real Madryt udał się poważnie osłabiony kadrowo. Urazu doznał Kylian Mbappe, którego udział w rywalizacji półfinałowej w Superpucharze Hiszpanii z Atletico Madryt został wykluczony. Tym samym "Królewscy", podobnie jak w meczu z Realem Betis będą musieli radzić sobie bez największej gwiazdy.

Chociaż wyniki osiągane przed podopiecznych Xabiego Alonso w ostatnim czasie uległy sporej poprawie, gra niekoniecznie. W związku z tym pozycja trenera dalej jest słaba. A zdaniem wielu hiszpańskich dziennikarzy, wisi wręcz na włosku.

    Zarówno w starciu z Deportivo Alaves, jak i CF Talaverą "Los Blancos" nie ustrzegli się błędów, a o triumfach przesądziła jednak bramka. Ostatnie wyniki zakłamywały nieco rzeczywistość, która w Madrycie dalej budzi wątpliwości, a nawet rozczarowanie wielu działaczy.

    Posada Xabiego Alonso wisi na włosku. Półfinał meczem ostatniej szansy?

    Jak się okazuje, Florentino Perez miał postawić sprawę na ostrzu noża. Kulisy jego nagłej decyzji przekazali dziennikarze "Diario AS". Zgodnie z ich ustaleniami, jeśli Real Madryt przegra z Atletico w półfinale Superpucharu Hiszpanii, skończy się to rozstaniem z Xabim Alonso. 

    Kierownctwo stołęcznego klubu straciło już cierpliwość do Hiszpana, który jest w kiepskich relacjach z gwiazdą drużyny - Viniciusem Juniorem. Od byłego szkoleniowca Bayeru Leverkusen oczekiwano zdecydowanie o wiele więcej.

    Watpliwości budziło również jego zarządzanie młodymi zawodnikami. Endrick niemal nie otrzymywał szans i zdecydował się odejść na wypożyczenie do Olympique Lyon. Na Gonzalo Garcię trener zaczął stawiać stosunkowo niedawno, a ten odpłacił się m.in. hattrickiem w starciu z Realem Betis. Wysłał tym samym sygnał, że warto było obdarzyć go zaufaniem dużo szybciej.

    Wieści o planach względem Xabiego Alonso z pewnością dotarły już do Kyliana Mbappe. Spekuluje się, że w przypadku awansu Realu do finału rozgrywek Francuz może dolecieć do drużyny. Jego stan zdrowia stanowi jednak wielką niewiadomą.

    Początek rywalizacji w drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii w czwartek 8 stycznia o godzinie 20:00. Relację na żywo z tego meczu znajdziesz w Interia Sport.

    Piłkarz w białym stroju sportowym z numerem na plecach wykonuje gest obiema rękami, stojąc na stadionie podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki widzów.
    Kylian MbappeGUILLERMO MARTINEZAFP
    Mężczyzna w granatowej marynarce i ciemnym swetrze stoi w tle trybun z ludźmi ubranymi w czerwone kurtki, patrząc lekko w górę
    Xabi AlonsoAlberto GardinAFP
    Piłkarz w białym stroju sportowym podaje rękę trenerowi lub członkowi sztabu przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczny kibic oraz sprzęt transmisyjny.
    Vinicius Junior i Xabi AlonsoManu Reino/DeFodi ImagesNewspix.pl

