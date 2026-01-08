Do Arabii Saudyjskiej Real Madryt udał się poważnie osłabiony kadrowo. Urazu doznał Kylian Mbappe, którego udział w rywalizacji półfinałowej w Superpucharze Hiszpanii z Atletico Madryt został wykluczony. Tym samym "Królewscy", podobnie jak w meczu z Realem Betis będą musieli radzić sobie bez największej gwiazdy.

Real Madryt poleciał do Arabii bez Mbappe. Przed nim derby z Atletico

Chociaż wyniki osiągane przed podopiecznych Xabiego Alonso w ostatnim czasie uległy sporej poprawie, gra niekoniecznie. W związku z tym pozycja trenera dalej jest słaba. A zdaniem wielu hiszpańskich dziennikarzy, wisi wręcz na włosku.

Zarówno w starciu z Deportivo Alaves, jak i CF Talaverą "Los Blancos" nie ustrzegli się błędów, a o triumfach przesądziła jednak bramka. Ostatnie wyniki zakłamywały nieco rzeczywistość, która w Madrycie dalej budzi wątpliwości, a nawet rozczarowanie wielu działaczy.

Posada Xabiego Alonso wisi na włosku. Półfinał meczem ostatniej szansy?

Jak się okazuje, Florentino Perez miał postawić sprawę na ostrzu noża. Kulisy jego nagłej decyzji przekazali dziennikarze "Diario AS". Zgodnie z ich ustaleniami, jeśli Real Madryt przegra z Atletico w półfinale Superpucharu Hiszpanii, skończy się to rozstaniem z Xabim Alonso.

Kierownctwo stołęcznego klubu straciło już cierpliwość do Hiszpana, który jest w kiepskich relacjach z gwiazdą drużyny - Viniciusem Juniorem. Od byłego szkoleniowca Bayeru Leverkusen oczekiwano zdecydowanie o wiele więcej.

Watpliwości budziło również jego zarządzanie młodymi zawodnikami. Endrick niemal nie otrzymywał szans i zdecydował się odejść na wypożyczenie do Olympique Lyon. Na Gonzalo Garcię trener zaczął stawiać stosunkowo niedawno, a ten odpłacił się m.in. hattrickiem w starciu z Realem Betis. Wysłał tym samym sygnał, że warto było obdarzyć go zaufaniem dużo szybciej.

Wieści o planach względem Xabiego Alonso z pewnością dotarły już do Kyliana Mbappe. Spekuluje się, że w przypadku awansu Realu do finału rozgrywek Francuz może dolecieć do drużyny. Jego stan zdrowia stanowi jednak wielką niewiadomą.

Jakie są nasze szanse medalowe na Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Początek rywalizacji w drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii w czwartek 8 stycznia o godzinie 20:00. Relację na żywo z tego meczu znajdziesz w Interia Sport.

Kylian Mbappe GUILLERMO MARTINEZ AFP

Xabi Alonso Alberto Gardin AFP

Vinicius Junior i Xabi Alonso Manu Reino/DeFodi Images Newspix.pl