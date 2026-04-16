Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Trener odejdzie. Trzy gwiazdy na liście

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów po porażce z Bayernem Monachium na etapie ćwierćfinałów przelało czarę goryczy. Real Madryt najprawdopobniej zakończy ten sezon bez żadnego trofeum. Będzie to druga tak fatalna kampania z rzędu.

Teraz "El Mundo" podaje, że w Realu Madryt dojdzie do prawdziwego trzęsienia ziemi. Media informują, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się Alvaro Arbeloa. Florentino Perez będzie pracował nad zatrudnieniem nowego szkoleniowca. Hiszpan, co prawda, poprawił atmosferę w drużynie po kadencji Xabiego Alonso, ale gra drużyny nie rozwinęła się.

Arbeloa na wylocie z Realu. Trzech piłkarzy absolutnie nietykalnych. Wielka rewolucja nieunikniona

Z Realem Madryt pożegna się nie tylko trener, ale także kilku piłkarzy. W tym momencie "El Mundo" podało listę składającą się z zaledwie trzech nazwisk piłkarzy, którzy są całkowicie nietykalni. Są to: Kylian Mbappe, Jude Bellingham i Vinicius Junior.

Szokować może fakt, że wśród nich nie znalazł się Federico Valverde, czyli postać absolutnie kluczowa dla Realu Madryt. Nie ma tam również Thibaut Courtois. Niemal na pewno można jednak założyć, że ci zawodnicy nie odejdą z klubu, ponieważ stanowią "trzon drużyny". Poza nimi i trzema wymienionymi wyżej do tego "trzonu" zaliczają się jeszcze: Eder Militão, Aurélien Tchouameni i Arda Guler.

Wyżej wymienieni piłkarze pozostaną na Santiago Bernabeu.

David Alaba, Dani Carvajal i Antonio Rudiger - to zawodnicy, którym tego lata kończą się kontrakty. Umowy z dwoma wymienionymi zawodnikami najpewniej nie zostaną przedłużone. Bliski prolongaty jest tylko Antonio Rudiger.

Fran Garcia, Dani Ceballos i Raul Asencio mogą szukać sobie nowych klubów. Eduardo Camavinga oblał najważniejszy egzamin i on najpewniej również zostanie sprzedany.

Pozostali zawodnicy to: Dean Huijsen, Alvaro Carreras oraz Franco Mastantuono - wszyscy trzej dołączyli do Realu Madryt latem zeszłego roku, więc mało prawdopodobym jest ich sprzedać już teraz. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobne byłoby wypożyczenie ostatniego z wymienionych, który ewidentnie nie jest zawodnikiem gotowym do gry na najwyższym poziomie.

Wypożyczony zostanie również Gonzalo Garcia. W jego miejsce do Realu Madryt z wypożyczenia wróci Endrick. Możliwe, że Real Madryt zdecyduje się również na sprowadznie Nico Paza z Como, do którego ma pierwszeństwo wykupu.

Trudno powiedzieć, jaka przyszłość czeka Rodrygo. Jego ewentualna sprzedać latem była planowana, ale aktualnie jest niemożliwa. Brazylijczyk doznał bardzo poważnej kontuzji, która całkowicie zmieniła okoliczności dotyczące jego najbliższej przyszłości.

Tak właśnie prezentuje się plan na przebudowę kadry Realu Madryt, jesli chodzi o to, kto odejdzie, a kto najpewniej pożegna się z klubem. O transferach do klubu zapewne zrobi się o wiele głośniej podczas mistrzostw świata.

W najbliższych dniach może dojść do głośnego rozstania z Realem Madryt

Jude Bellingham zastygł w pozie niedowierzania. Real Madryt nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii

Alvaro Arbeloa

