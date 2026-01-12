Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Szokujące odejście, Mbappe już wie. Jest komunikat

Xabi Alonso swój czas trenerski w Realu Madryt rozpoczął od wyjazdu na Klubowe Mistrzostwa Świata, które rozgrywane były między sezonami. Hiszpan na tym turnieju wykonał pracę, która dawała kibicom i włodarzom "Królewskich" sporo nadziei na to, że jego projekt ma dużo sensu.

Początek sezonu 2025/2026 również zdawała się napawać optymizmem w kontekście przyszłości drużyny z byłym pomocnikiem na ławce trenerskiej. Wszystko zaczęło się zmieniać najpierw po dotkliwej porażce z Atletico Madryt w ligowych derbach, ale wówczas Alonso poradził sobie z małym kryzysem.

Xabi Alonso już nie jest trenerem Realu Madryt

Nie był jednak w stanie zrobić tego, gdy przyszły nieudane mecze, remisy i porażki w okresie listopadowo-grudniowym. Stracił całą przewagę wypracowaną w La Liga, a ultimatum dla Hiszpana miał być wyjazd na Superpuchar Hiszpanii do Arabii Saudyjskiej, który traktowany był jako finał pierwszej części sezonu.

"Los Blancos" w Arabii poradzili sobie mocno średnio. Udało im się awansować do finału, ale słowo "udało" jest tu użyte nie bez przypadku, bo nie był to przekonujący występ Realu. W finale czekała już FC Barcelona, która z tygodnia na tydzień zdawała się rozpędzać, a w półfinale zdemolowała Athletic Bilbao.

To piłkarze Hansiego Flicka byli faworytami do wywiezienia trofeum, ale El Clasico rządzi się swoimi prawami. Ostatecznie faktycznie Barcelona wygrała 3:2 i jest to wynik zasłużony, choć Real miał sytuacje, które mogłyby, a może wręcz, powinny odwrócić końcowy rezultat.

Hiszpańskie media przekonywały, że ten występ pozwolił Xabiemu zachować swoją posadę. Przekonywały o tym "AS", "The Athletic" oraz radio "COPE". Nie minęło nawet kilkanaście godzin od opublikowanych artykułów, a Real Madryt wypuścił oficjalny komunikat, z którego dowiedzieliśmy się o rozstaniu z Alonso.

"Real Madryt informuje, że za obopólnym porozumieniem klubu oraz Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego etapu pracy jako trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i uznaniem całego madridismo, ponieważ jest legendą Realu Madryt i przez cały czas reprezentował wartości naszego klubu" - czytamy.

Xabi prowadził Real w 34 spotkaniach. Wygrał 24 z nich, zremisował czterokrotnie i sześć razy musiał przełknąć gorycz porażki. Średnio zdobywał 2,24 punktu na mecz. Najlepszym strzelcem jego kadencji został bezapelacyjnie Kylian Mbappe. Mówiło się także o konfliktach w szatni.

Carlo Ancelotti i Kylian Mbappe po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP AFP

Kylian Mbappe w towarzystwie trenera Xabiego Alonso Chandan Khanna AFP

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP