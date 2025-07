W ciągu ostatnich lat Vinicius Junior był największą gwiazdą Realu Madryt. Miniony sezon był jednak dla niego wyjątkowo nieudany. Real Madryt nie wygrał w nim żadnego trofeum poza Superpucharem Europy na samym początku kampanii. Poza tym Brazylijczyk w drugiej, czyli tej ważniejszej, rundzie znalazł się całkowicie w cieniu Kyliana Mbappe.

Jeśli Vinicius marzył o zdobyciu Złotej Piłki, to wiele wskazuje na to, że jedyna szansa na to w barwach Realu Madryt była rok temu. Wówczas głosowanie wygrał Rodri. Brazylijczyk zajął 2. miejsce i zapowiedział, że jeśli będzie trzeba, zrobi dziesięć razy więcej, aby zdobyć tę nagrodę. Te słowa "źle się zestarzały".

Mimo słabszej formy Viniciusa w minionym sezonie Real Madryt nie miał wątpliwości co do jego przyszłości. Chciał, aby Brazylijczyk za wszelką cenę został w klubie. Według "OkDiario" ten stan rzeczy uległ właśnie zmianie. Co takiego się stało?

Zmiana statusu Viniciusa w Realu. Brazylijczyk podpadł swoją postawą. Już nie jest "nie na sprzedaż"

Real Madryt miał zmienić plany względem Viniciusa z powodu jego postawy. Skrzydłowy miał wstrzymać negocjacje ws. nowej umowy, na mocy której miał otrzymać największą pensję w klubie i zażądać premii za podpis. To w Realu nie zostało odebrane dobrze.

Umowa Viniciusa Juniora obowiązuje do 2027 roku. To oznacza, że już po najbliższym sezonie Real Madryt mógłby być zmuszony sprzedać go po bardzo dużej promocji. Zawodnicy, którym pozostał zaledwie rok kontraktu, zawsze są o wiele tańsi, ponieważ klub nie chce stracić ich za darmo.

W tym wypadku Real Madryt zaczyna zastanawiać się, czy najkorzystniej nie wyszedłby na sprzedaży Viniciusa już teraz. Za ogromne pieniądze "Królewscy" mogliby ewentualnie jeszcze bardziej wzmocnić swoją kadrę, w której już i tak doszło do "trzęsienia ziemi".

- Klubowe Mistrzostwa Świata wywołały niewielkie trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Biały klub miał jasny plan na to lato. Po transferach czterech zawodników - Huijsena, Trenta Alexandra-Arnolda, Franco Mastantuono i Álvara Carrerasa - klub z Madrytu jasno stwierdził, że nie będzie już żadnych transferów i teraz rozpoczynają się odejścia. Na liście jest kilka nazwisk, ale jest jeden nieoczekiwany gość, którego dalsza obecność do niedawna nie była wątpliwa: Vinicius Junior - podaje "OkDiario".

W tym momencie przyszłość Vinicius Juniora pozostaje wielką niewiadomą. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak odejście innego Brazylijczyka. Real Madryt czeka bowiem na atrakcyjną ofertę za Rodrygo, którym rzekomo interesuje się Liverpool.

Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył... OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP

Delegacja Realu Madryt zbojkotowała galę Złotej Piłki. Reakcja większości światowych mediów była jednoznaczna Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

