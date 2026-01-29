Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzęsienie ziemi w Realu Madryt, Mbappe się wściekł. Media: Znów skończy się rozstaniem?

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Prawdziwy wstrząs przeżyli piłkarze Realu Madryt w środowy wieczór w Lizbonie. "Królewscy" przegrali po pełnym zwrotów akcji meczu z Benfiką 2:4, co oznaczało dla nich spadek poza TOP 8, zaś "Orły" rzutem na taśmę zagwarantowały sobie awans. Kylian Mbappe był wściekły, nie mniej z resztą niż Alvaro Arbeloa. Z Hiszpanii zaczęły momentalnie spływać doniesienia o kolejnym możliwym trzęsieniu ziemi w ekipie "Los Blancos".

Dwóch mężczyzn na boisku piłkarskim, po lewej piłkarz w czarnym stroju sportowym z logo klubu, po prawej mężczyzna w kurtce, który wydaje się krzyczeć lub wydawać polecenia podczas meczu.
Kylian Mbappe i Alvaro Arbeloa byli wściekli po porażce z BenfikąABACA/NEWSPIX.PL / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPNewspix.pl

Prawdziwy thriller emocjonalny przeżyli w środowy wieczór kibice Benfiki. Mało kto spodziewał się, że ciągnąca się w ogonie tabeli Ligi Mistrzów drużyna będzie w stanie urwać punkty rozpędzającemu się Realowi Madryt, który dopiero co rozbił AS Monaco 6:1. A "Orły" doprowadziły do nie lada sensacji.

Benfika upokarza Real w Lizbonie. Bramkarz bohaterem

Pomiędzy formacjami "Los Blancos" tworzyło się mnóstwo przestrzeni, z czego skrzętnie korzystali gracze gospodarzy. W 54. minucie było już 3:1 dla Benfiki, choć wynik mógł być dużo wyższy, gdyby nie raz za razem interweniujący Thibaut Courtois. W 58. minucie gola kontaktowego strzelił Mbappe, ale to końcówka spotkania przyniosła najwięcej emocji i przejdzie do historii.

Po brutalnym faulu Raula Asencio, który zakończył się drugą żółtą kartką, a także kompletnie nieodpowiedzialnym zachowaniu Rodrygo Real Madryt kończył spotkanie w dziewiątkę. Wygrana 3:2 i tak nie dawała "Orłom" jednak awansu - potrzebowali jeszcze jednego gola, aby wyprzedzić w tabeli Olympique Marsylia.

W rolę bohatera ekipy Jose Mourinho wcielił się Anatolij Trubin - po dośrodkowaniu w 7. minucie doliczonego czasu strzelił gola po uderzeniu głową, a Benfika wywalczyła awans. Real zaś za sprawą porażki wypadł poza TOP 8 i będzie musiał grać w 1/16 finału. 

Mbappe wściekły po porażce. Szatnia przeciwko Arbeloi?

Kylian Mbappe po porażce aż kipiał z wściekłości. W rozmowie z mediami grzmiał, że taki wynik to hańba.

To, co widzieliśmy dzisiaj, nie jest normalne, czwarta bramka to hańba. Tak naprawdę trzecia też niczego nie zmieniła - najedliśmy się tylko trochę więcej wstydu. Musimy to zmienić, bo mamy za sobą trzy dobre mecze
wypalił Mbappe

    Błyskawicznie po meczu pojawiły się także doniesienia, które odczytać można jako kolejne trzęsienie ziemi w Madrycie. Z Hiszpanii płyną głosy, że w oczach wielu ważnych piłkarzy Alvaro Arbeloa jest przytłoczony rolą trenera Realu i brakuje mu pewności siebie, aby pracować na odpowiednim poziomie. Czyżby miało się to skończyc kolejną zmianą na stanowisku trenera?

    - Na pewno nie jesteśmy szczęśliwi, wręcz przeciwnie. To był mecz, w którym widzieliśmy, o co gramy, jak będzie trudno i ewidentnie to nas przerosło [...] W ostatnich dniach mówiłem, że mamy sporo do poprawy i dalej tak myślę - stwierdził po porażce 2:4 szkoleniowiec "Los Blancos".

    Młody mężczyzna w stroju treningowym Realu Madryt biegnie po murawie podczas sesji rozgrzewkowej, z wyraźnym logotypem klubu i sponsora na koszulce oraz skupionym wyrazem twarzy.
    Kylian MbappeMiguel LemosNewspix.pl
    Mężczyzna w ciemnym ubraniu stoi na murawie boiska piłkarskiego, w tle widoczni są inni ludzie, kibice oraz elementy techniczne stadionu.
    Alvaro ArbeloaPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
    Piłkarz klęczący na murawie boiska z opuszczoną głową i dłońmi opartymi o ziemię, w tle widoczni inni zawodnicy oraz zamazana publiczność na trybunach.
    Kylian MbappeAA/ABACANewspix.pl

