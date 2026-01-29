Prawdziwy thriller emocjonalny przeżyli w środowy wieczór kibice Benfiki. Mało kto spodziewał się, że ciągnąca się w ogonie tabeli Ligi Mistrzów drużyna będzie w stanie urwać punkty rozpędzającemu się Realowi Madryt, który dopiero co rozbił AS Monaco 6:1. A "Orły" doprowadziły do nie lada sensacji.

Benfika upokarza Real w Lizbonie. Bramkarz bohaterem

Pomiędzy formacjami "Los Blancos" tworzyło się mnóstwo przestrzeni, z czego skrzętnie korzystali gracze gospodarzy. W 54. minucie było już 3:1 dla Benfiki, choć wynik mógł być dużo wyższy, gdyby nie raz za razem interweniujący Thibaut Courtois. W 58. minucie gola kontaktowego strzelił Mbappe, ale to końcówka spotkania przyniosła najwięcej emocji i przejdzie do historii.

Po brutalnym faulu Raula Asencio, który zakończył się drugą żółtą kartką, a także kompletnie nieodpowiedzialnym zachowaniu Rodrygo Real Madryt kończył spotkanie w dziewiątkę. Wygrana 3:2 i tak nie dawała "Orłom" jednak awansu - potrzebowali jeszcze jednego gola, aby wyprzedzić w tabeli Olympique Marsylia.

W rolę bohatera ekipy Jose Mourinho wcielił się Anatolij Trubin - po dośrodkowaniu w 7. minucie doliczonego czasu strzelił gola po uderzeniu głową, a Benfika wywalczyła awans. Real zaś za sprawą porażki wypadł poza TOP 8 i będzie musiał grać w 1/16 finału.

Mbappe wściekły po porażce. Szatnia przeciwko Arbeloi?

Kylian Mbappe po porażce aż kipiał z wściekłości. W rozmowie z mediami grzmiał, że taki wynik to hańba.

To, co widzieliśmy dzisiaj, nie jest normalne, czwarta bramka to hańba. Tak naprawdę trzecia też niczego nie zmieniła - najedliśmy się tylko trochę więcej wstydu. Musimy to zmienić, bo mamy za sobą trzy dobre mecze

Błyskawicznie po meczu pojawiły się także doniesienia, które odczytać można jako kolejne trzęsienie ziemi w Madrycie. Z Hiszpanii płyną głosy, że w oczach wielu ważnych piłkarzy Alvaro Arbeloa jest przytłoczony rolą trenera Realu i brakuje mu pewności siebie, aby pracować na odpowiednim poziomie. Czyżby miało się to skończyc kolejną zmianą na stanowisku trenera?

- Na pewno nie jesteśmy szczęśliwi, wręcz przeciwnie. To był mecz, w którym widzieliśmy, o co gramy, jak będzie trudno i ewidentnie to nas przerosło [...] W ostatnich dniach mówiłem, że mamy sporo do poprawy i dalej tak myślę - stwierdził po porażce 2:4 szkoleniowiec "Los Blancos".

Kylian Mbappe Miguel Lemos Newspix.pl

Alvaro Arbeloa PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Kylian Mbappe AA/ABACA Newspix.pl