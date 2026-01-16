Porażka z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii była bardzo bolesna, ale prawdziwym "gongiem" dla kierownictwa Realu Madryt była kompromitacja, jaką klub zaliczył w Pucharze Króla. "Los Blancos" polegli w 1/8 finału z Albacete, czyli 17. drużyną tabeli zaplecza La Liga.

Chociaż "Królewscy" zagrali bez wielu gwiazd - powołania na mecz nie otrzymali m.in. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, czy Rodrygo, w mediach nie zostawiono na nich suchej nitki. A wideo przedstawiające to, co działo się w szatni Albacete, stało się wręcz viralem.

Florentino Perez się wściekł. Real Madryt przed rewolucją kadrową?

Dziennikarze stacji "COPE" w trakcie programu "Tiempo de Juego" ujawnili, że Florentino Perez dał jasno do zrozumienia piłkarzom, że aktualna sytuacja klubu to ich wina. Co więcej, prezes wściekł się do tego stopnia, że zdecydowany jest na przeprowadzenie latem rewolucji kadrowej.

Po dwóch tak solidnych wpadkach w Madrycie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Jeśli ustalenia dziennikarzy okażą się prawdziwe, Kylian Mbappe może już teraz pożegnać się przynajmniej z częścią kolegów z drużyny.

Sprzeczne komunikaty z Madrytu. To tych piłkarzy chce Real

To samo źródło dodaje, że obecnie jedynie Francuz i Thibaut Courtois postrzegani są jako zawodnicy nietykalni. Wszyscy pozostali mogą odejść w letnim okienku transferowym. Co ciekawe, nieco inna jest optyka redakcji "Diario AS".

Będący blisko Realu Madryt dziennik tonuje nastroje. Zdaniem jego dziennikarzy nie dojdzie do rewolucji kadrowej, zaś wicemistrzowie Hiszpanii postarają się o transfery środkowego pomocnika i stopera.

Przynajmniej kilka rozstań wydaje się jednak bardzo prawdopodobnych. Wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt 32-letniego Antonio Rudigera. Mocno podważana jest także pozycja Daniego Ceballosa, który mocno spadł w hierarchii pomocników i odgrywa na ten moment marginalną rolę.

Kylian Mbappe Jose Breton AFP

Thibaut Courtois IMAGO/Maciej Rogowski Newspix.pl

Florentino Perez Burak Akbulut AFP