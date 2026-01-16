Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzęsienie ziemi w Realu Madryt, Florentino Perez zdecydował ws. Mbappe. Klamka zapadła

Jakub Rzeźnicki

Real Madryt w ostatnim czasie mocno rozczarowuje, ale dopiero porażki z Barceloną i Albacete przelały w stolicy Hiszpanii czarę goryczy. Florentino Perez się wściekł i podjął bezkompromisową decyzję, o czym aż huczy w mediach. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, Kylian Mbappe będzie musiał już wkrótce pożegnać się z kolegami z szatni. Decyzja prezesa Realu Madryt jest ponoć nieodwołalna.

Piłkarz w granatowej koszulce klubu Real Madryt z napisem 'Emirates Fly Better' stoi na pierwszym planie, z lekkim uśmiechem na twarzy. W prawym górnym rogu w okrągłej ramce widać dwóch piłkarzy podczas przyjacielskiego uścisku, sylwetka zwrócona pleca...
Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe wkrótce będzie się musiał pożegnaćALBERTO GARDIN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / DEFODI IMAGES/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Porażka z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii była bardzo bolesna, ale prawdziwym "gongiem" dla kierownictwa Realu Madryt była kompromitacja, jaką klub zaliczył w Pucharze Króla. "Los Blancos" polegli w 1/8 finału z Albacete, czyli 17. drużyną tabeli zaplecza La Liga. 

Chociaż "Królewscy" zagrali bez wielu gwiazd - powołania na mecz nie otrzymali m.in. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, czy Rodrygo, w mediach nie zostawiono na nich suchej nitki. A wideo przedstawiające to, co działo się w szatni Albacete, stało się wręcz viralem.

Florentino Perez się wściekł. Real Madryt przed rewolucją kadrową?

Dziennikarze stacji "COPE" w trakcie programu "Tiempo de Juego" ujawnili, że Florentino Perez dał jasno do zrozumienia piłkarzom, że aktualna sytuacja klubu to ich wina. Co więcej, prezes wściekł się do tego stopnia, że zdecydowany jest na przeprowadzenie latem rewolucji kadrowej.

Po dwóch tak solidnych wpadkach w Madrycie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Jeśli ustalenia dziennikarzy okażą się prawdziwe, Kylian Mbappe może już teraz pożegnać się przynajmniej z częścią kolegów z drużyny.

    Sprzeczne komunikaty z Madrytu. To tych piłkarzy chce Real

    To samo źródło dodaje, że obecnie jedynie Francuz i Thibaut Courtois postrzegani są jako zawodnicy nietykalni. Wszyscy pozostali mogą odejść w letnim okienku transferowym. Co ciekawe, nieco inna jest optyka redakcji "Diario AS".

    Będący blisko Realu Madryt dziennik tonuje nastroje. Zdaniem jego dziennikarzy nie dojdzie do rewolucji kadrowej, zaś wicemistrzowie Hiszpanii postarają się o transfery środkowego pomocnika i stopera. 

    Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Przynajmniej kilka rozstań wydaje się jednak bardzo prawdopodobnych. Wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt 32-letniego Antonio Rudigera. Mocno podważana jest także pozycja Daniego Ceballosa, który mocno spadł w hierarchii pomocników i odgrywa na ten moment marginalną rolę.

    Kylian Mbappe
    Kylian MbappeJose BretonAFP
    Thibaut Courtois
    Thibaut CourtoisIMAGO/Maciej RogowskiNewspix.pl
    Starszy mężczyzna w garniturze przemawia stojąc przy przezroczystej mównicy z logo klubu sportowego, na tle widoczni dziennikarz z kamerą oraz kobieta słuchająca wystąpienia.
    Florentino PerezBurak AkbulutAFP

