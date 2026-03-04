Hiszpańskie stacje El Chiringuito i COPE poinformowały, że Jude Bellingham, podobnie jak Kylian Mbappe, zdecydował się na leczenie swojej kontuzji poza klubowymi gabinetami.

Wielkie zamieszanie w Realu Madryt. Gwiazdy przestały ufać klubowym medykom

We wtorek 3 marca w mediach pojawiła się informacja, że Kylian Mbappe postanowił udać się do Francji, aby tamtejsi lekarze ocenili uraz jego lewego kolana i na podstawie własnej diagnozy zaplanowali leczenie.

Piłkarz zdecydował się na taki krok, ponieważ po trzech miesiącach grania z urazem kolana, stracił zaufanie do lekarzy pracujących w Realu Madryt.

Po tej wizycie pojawiła się informacja, że kolano Kyliana Mbappe jest w dużo gorszym stanie, niż sugerował klub, który początkowo prognozował zaledwie trzytygodniową przerwę Francuza.

- Z tą oceną nie zgadza się otoczenie zawodnika. Według drugiej strony kontuzja Mbappe jest poważniejsza niż twierdzi klub. Więzadło krzyżowe tylne w lewym kolanie zawodnika ma być na granicy wytrzymałości. Choć w komunikacie napisano o skręceniu kolana, to uraz ma być naprawdę poważny - podawało Deportes Cadena SER.

Medyczny kryzys w Realu Madryt dotyczy również Jude'a Bellinghama, który 1 lutego doznał urazu mięśnia półścięgnistego lewej nogi. Pierwotnie zakładano, że wróci w drugiej połowie marca, ale w ostatnim czasie pojawiła się informacja, że jego absencja potrwa jednak dłużej.

Niedługo po tej informacji Edu Aguirre i Juanfe Sanz w programie El Chiringuito poinformowali, że Jude Bellingham, podobnie jak Mbappe, sracił zaufanie do lekarzy w Realu Madryt. Udał się więc do Anglii, aby oddać się w ręce tamtejszym medykom.

Sytuacja, w której wielkie gwiazdy szukają pomocy gdzie indziej, bo nie ufają klubowemu sztabowi medycznemu w Realu Madryt, jest bardzo niebezpieczna. Komunikat o zerwanym więzadle krzyżowym przednim i łąkotce zewnętrznej w prawej nodze Rodrygo jeszcze mocniej podgrzało atmosferę. A już wieści, że Brazylijczyk przez dłuższy czas grał z uszkodzonym więzadłem wywołały wśród kibiców "Los Blancoś" wielkie oburzenie i niezrozumienie.

Jude Bellingham zastygł w pozie niedowierzania. Real Madryt nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii AFP

Jude Bellingham i Kylian Mbappe (Real Madryt) DAMIEN MEYER / AFP AFP

Vinicius Junior (P) i Jude Bellingham, piłkarze Realu Madryt Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

