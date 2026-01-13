Trzęsienie ziemi w Realu Madryt, Alonso zwolniony. Dudek nie mógł milczeć

Po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii w szatni Realu Madryt miało wręcz zawrzeć. Przegrana z Barceloną 2:3, rozegrana w Arabii Saudyjskiej, okazała się punktem kulminacyjnym narastającego napięcia wokół zespołu. Choć "Królewscy" wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Hiszpanii i pozostają w grze w Lidze Mistrzów, władze klubu uznały, że cierpliwość się wyczerpała. Efektem było niespodziewane zwolnienie trenera Realu, Xabiego Alonso, którego kadencja trwała zaledwie siedem miesięcy, mimo kontraktu obowiązującego do końca sezonu 2027/28.

Jerzy Dudek przemówił po zwolnieniu Xabiego Alonso z Realu Madryt

Na temat decyzji "Królewskich" głos zabrał Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski i Realu Madryt, który doskonale zna realia pracy w tym klubie. Dudek, który grał z Alonso zarówno w Liverpool FC, jak i w Realu Madryt, nie ma wątpliwości, że decyzja zapadła zbyt wcześnie. "Szkoda, że nie dostał szansy i kompletnego wsparcia" - ocenił były golkiper, cytowany przez TVP Sport.

Były reprezentant Polski zwrócił uwagę, że Real pod wodzą Alonso miał solidny bilans: 24 zwycięstwa, cztery remisy i sześć porażek w 34 meczach. "W Madrycie nikt nie daje czasu. Wyniki muszą być tu i teraz. Porażka z Barceloną przelała czarę goryczy" - podkreślił Dudek, przypominając, że jedną z bramek w finale Superpucharu zdobył Robert Lewandowski.

Tymczasowym szkoleniowcem Królewskich został Alvaro Arbeloa, kolejny były kolega Dudka i Alonso z boiska. "To rozwiązanie przejściowe" - zaznaczył Dudek, dodając, że prezes Florentino Perez najpewniej sięgnie po bardziej doświadczone nazwisko. Wśród możliwych kierunków pojawia się nawet niemiecka opcja z udziałem Joachima Loewa i Juergena Kloppa. Real tymczasem skupia się na najbliższym meczu Pucharu Króla z Albacete, pozostając wiceliderem La Liga i siódmą drużyną fazy zasadniczej Champions League.

