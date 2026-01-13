Trzęsienie ziemi w Realu Madryt, Alonso zwolniony. Dudek nie mógł milczeć
Po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii w Realu Madryt doszło do trzęsienia ziemi, którego efektem było zwolnienie Xabiego Alonso. Decyzję władz Królewskich ostrożnie, ale krytycznie ocenił Jerzy Dudek, podkreślając, że hiszpański szkoleniowiec nie otrzymał ani wystarczającego czasu, ani pełnego wsparcia.
Po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii w szatni Realu Madryt miało wręcz zawrzeć. Przegrana z Barceloną 2:3, rozegrana w Arabii Saudyjskiej, okazała się punktem kulminacyjnym narastającego napięcia wokół zespołu. Choć "Królewscy" wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Hiszpanii i pozostają w grze w Lidze Mistrzów, władze klubu uznały, że cierpliwość się wyczerpała. Efektem było niespodziewane zwolnienie trenera Realu, Xabiego Alonso, którego kadencja trwała zaledwie siedem miesięcy, mimo kontraktu obowiązującego do końca sezonu 2027/28.
Jerzy Dudek przemówił po zwolnieniu Xabiego Alonso z Realu Madryt
Na temat decyzji "Królewskich" głos zabrał Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski i Realu Madryt, który doskonale zna realia pracy w tym klubie. Dudek, który grał z Alonso zarówno w Liverpool FC, jak i w Realu Madryt, nie ma wątpliwości, że decyzja zapadła zbyt wcześnie. "Szkoda, że nie dostał szansy i kompletnego wsparcia" - ocenił były golkiper, cytowany przez TVP Sport.
Były reprezentant Polski zwrócił uwagę, że Real pod wodzą Alonso miał solidny bilans: 24 zwycięstwa, cztery remisy i sześć porażek w 34 meczach. "W Madrycie nikt nie daje czasu. Wyniki muszą być tu i teraz. Porażka z Barceloną przelała czarę goryczy" - podkreślił Dudek, przypominając, że jedną z bramek w finale Superpucharu zdobył Robert Lewandowski.
Tymczasowym szkoleniowcem Królewskich został Alvaro Arbeloa, kolejny były kolega Dudka i Alonso z boiska. "To rozwiązanie przejściowe" - zaznaczył Dudek, dodając, że prezes Florentino Perez najpewniej sięgnie po bardziej doświadczone nazwisko. Wśród możliwych kierunków pojawia się nawet niemiecka opcja z udziałem Joachima Loewa i Juergena Kloppa. Real tymczasem skupia się na najbliższym meczu Pucharu Króla z Albacete, pozostając wiceliderem La Liga i siódmą drużyną fazy zasadniczej Champions League.