Real Madryt oficalnie poinformował o odejściu Xabiego Alonso, czym zaszokował cały piłkarski świat. Trener pożegnał się z posadą po porażce w El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii.

Hiszpańskie media informują, że Xabi Alonso podał się do dymisji, ponieważ miał już dość napiętej atmosfery w drużynie. Jego relacje z wielkimi gwiazdami, a przede wszystkim z Viniciusem Juniorem, miały być fatalne.

Kolejna wielka zmiana w Realu Madryt. Trener wstaje zza biurka i wraca do pracy z piłkarzami

To jednak nie koniec wielkich zmian w Realu Madryt. "AS" podaje, że do pracy z drużyną przywrócony ma zostać Antonio Pintus, który przez wiele lat pełnił rolę trenera od przygotowania fizycznego.

Antonio Pintus dołączył do Realu Madryt w 2016 roku. Na początku swojej przygody z klubem pracował z Zinedinem Zidanem, który był wielkim zwolennikiem jego komnetencji.

Poźniej Francuza i trenera od przygotowania fizycznego miało coś poróżnić - skończyło się tym, że Pintus odszedł do Interu Mediolan. Do Realu Madryt wrócił w 2021 roku i pracował z Carlo Ancelottim.

Jednak kiedy Carlo Ancelotti został zastąpiony prze Xabiego Alonso, Antonio Pintus przestał pracować z drużyną Realu Madryt. Trener został zastąpiony przez Ismaela Camenforte - zaufanego człowieka Alonso.

Florentino Perez nie był zwolennikiem tego pomysłu, ale ostatecznie Pintus wylądował w gabinetach. Teraz jednak jego rola w Realu Madryt znów ma się zmienić.

Po odejściu Alonso Pintus ma zostać prywrócony do dawnej funkcji i znów odpowiadać za przygotowanie fizyczne piłkarzy. Decyzję tę Florentino Perez podjąć miał osobiście.

Nie wszyscy kibice Realu Madryt są zwolennikami takiego rozwiązania. Nie da się bowiem ukryć, że w poprzednim sezonie "Królewscy" zostali nawiedzeni przez plagę kontuzji, a Antonio Pintus był uważany za głównego odpowiedzialnego za taki stan rzeczy. Jednak później okazało się, że bez Pintusa kontuzje nadal występują. Być może więc nie tu leżał cały problem.

To, co aktualnie dzieje się w Realu Madryt, można określić jako rewolucję. Już niebawem poznamy jej pierwsze owoce. Nowy sztab szkoleniowy z Alvaro Arbeloą jako głównym trenerem będzie miał pół sezonu, aby odmienić grę "Los Blancos" i powalczyć o ważne trofea.

Antonio Pintus ma być bardzo ważnym elementem całej tej układanki.

Antonio Pintus AFP

Antonio Pintus NurPhoto Getty Images

Florentino Perez Francois Mori/Associated Press/East News East News

