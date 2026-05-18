Jeśli Real Madryt zdąży ogłosić powrót Jose Mourinho na stanowisko trenera pierwszej drużyny do poniedziałku 25 maja, to będzie oznaczało, że "Królewscy" zatrudnią czwartego szkoleniowca na przestrzeni 12 miesięcy. Niech ten fakt będzie najlepszym odzwierciedleniem sytuacji wewnątrz drużyny.

Misji "ogarnięcia" zespołu nie podołali kolejno: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a także Alvaro Arbeloa. Postawienie na Jose Mourinho będzie wyborem zupełnie innej filozofii i podejścia do pracy. Portugalczyk jest szkoleniowcem, który lubi mieć kontrolę nad wszystkim, co dzieje się wokół drużyny.

Gwiazdor zostaje w Madrycie. Decyzja zapadła

W zakres tej kontroli wchodzą oczywiście transfery wychodzące i przychodzące, a także przedłużenia umów. Tych tematów w Realu na to lato było przynajmniej kilka. Najbardziej paląca wydawała się konieczność rozwiązania kwestii przyszłości Antonio Ruedigera, a także Viniciusa Juniora.

Temu pierwszemu umowa wygasa bowiem już tego lata, a Brazylijczykowi za rok. Jak się okazuje, według informacji dziennika "As" zakończyły się już negocjacje z Niemcem. Ruediger chciał umowy na dwa sezony, ale w Realu obowiązuje tradycja, że zawodnicy powyżej 30. roku życia dostają jedynie roczne kontrakty.

"As" przekazuje, że reprezentant Niemiec ostatecznie przystał na propozycję Realu Madryt i w najbliższych tygodniach podpisze nowe porozumienie. To będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku. Przyszłość Viniciusa wciąż pozostaje sporą niewiadomą, choć Real zdaje się zachowywać spokój w tej kwestii.

