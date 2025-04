Trzęsienie ziemi w Madrycie, Mbappe już pogodzony. Media: to już koniec

Porażka z Arsenalem 0:3 była punktem kulminacyjnym kiepskiego okresu Realu Madryt. "Królewscy" od wielu tygodni wyglądają zwyczajnie źle, a Carlo Ancelotti nie wydaje się być osobą kompetentną, by poukładać na nowo grę drużyny. Hiszpańscy eksperci grzmieli, że formuła się już wypaliła, a Real potrzebuje nowego szkoleniowca. Tomasz Ćwiąkała, ekspert od La Liga wielokrotnie podkreślał, że ekipa z Estadio Santiago Bernabeu w zbyt wielu meczach wyglądała, jakby grała bez trenera.

Po kompromitacji na Emirates najmocniej oberwało się Ancelottiemu. Pomysł z wystawieniem na lewej stronie Davide'a Alaby okazał się kompletnie chybiony. Pomiędzy trójką z przodu brakowało automatyzmów, a Jude Bellingham musiał zbyt głęboko cofać się do rozegrania. To zwyczajnie nie mogło wypalić. Mecz z Arsenalem był kolejnym kamyczkiem do ogródka Włocha. A zdaniem dziennikarzy "Relevo", przelał wręcz czarę goryczy.