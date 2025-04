Trzęsienie ziemi w Madrycie, Ancelotti skreślony. Klopp usłyszał ofertę i się nie wahał

Kompromitacja Realu Madryt w dwumeczu z Arsenalem. Carlo Ancelotti skreślony

Ruszyła tym samym trenerska karuzela w Madrycie, a kandydatów do zastąpienia Ancelottiego jest kilku. W tym gronie wymienia się przede wszystkim Jurgena Kloppa i Xabiego Alonso . Zatrudnienie Hiszpana pozostaje wielkim marzeniem prezesa Florentino Pereza. Ten jednak pozostaje od dłuższego czasu nieosiągalny. Niedawno przedłużył kontrakt z Bayerem Leverkusen i wysłał tym samym jasny sygnał do innych klubów - nie ruszam się stąd.

Mimo to Real Madryt nie porzucił nadziei, że uda się przekonać Hiszpana do opuszczenia Leverkusen. Perspektywa prowadzenia "Królewskich" to wielka pokusa dla większości trenerów. Florian Plettenberg przekazał, że aby "wyciągnąć" Alonso z Bayeru, trzeba by wyłożyć na stół kwotę rzędu 15-20 milionów euro. Włodarze klubu mają świadomość tego, jak wygląda sytuacja i oczekują ostatecznej decyzji ze strony Hiszpana - zostaje, czy idzie do Realu.