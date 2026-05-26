Trzęsienie ziemi w Barcelonie. Wygrana Liga Mistrzyń, a tu komunikat. Koniec epoki

Maciej Brzeziński

FC Barcelona Femeni w tym sezonie wygrała wszystko, co miała do wygrania. Ewa Pajor i jej koleżanki kilka dni temu świętowały zwycięstwo w Lidze Mistrzyń. Tymczasem we wtorek gruchnęły wiadomości ws. gwiazdy zespołu. Wieczorem klub oficjalnie potwierdził, że kończy się pewna era.

Manaure QuinteroAFP

FC Barcelona Femeni w sezonie 2025/26 kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Drużyna już kilka tygodni temu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei w minioną sobotę sięgnęła po zwycięstwo w Lidze Mistrzyń, triumfując 4:0 nad Olympique Lyon. Ewa Pajor jest jedną z kluczowych postaci zespołu prowadzonego przez Pere Romeu. Polka strzeliła dwa gole w finale LM i została królową strzelczyń.

Pajor została wybrana także w najlepszej jedenastce Champions League Women w sezonie 2025/2026. W tym prestiżowym składzie znalazła się wespół z czterema koleżankami z FCB - Alexią Putellas, Patri Guijarro, Mapi Leon oraz Catą Coll.

Koniec ery w Barcelonie. Gwiazda odchodzi z zespołu

Przed Barceloną jeszcze dwa ligowe spotkania. W środę zespół rozegra domowy mecz z Realem Sociedad, który będzie miał wyjątkową oprawę. Już od rana hiszpańskie media informowały, że latem z klubem pożegna się największa gwiazda zespołu - Alexia Putellas. Wieczorem klub oficjalnie potwierdził te doniesienia.

Zawodniczka opublikowała w swoich mediach społecznościowych wzruszające pożegnanie z klubem.

Puttelas spędziła w Barcelonie 14 lat. Z klubem wywalczyła dziewięciokrotnie mistrzostwo kraju i cztery razy sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów. Ponadto dwukrotnie otrzymała Złotą Piłkę, a w 2023 roku została mistrzynią świata.

32-latka nie zamierza kończyć kariery sportowej. "Sky Sports" informuje, że może zagrać w lidze angielskiej w barwach London City Lionesses.

FC Barcelona Femeni w środę (27 maja) o godz. 19:00 rozegra ostatni domowy mecz w tym sezonie. Będzie to dla Putellas pożegnanie ze swoimi fanami.

Trzy piłkarki w strojach FC Barcelona stoją na murawie podczas treningu, rozmawiając i śmiejąc się w słoneczny dzień.
Alexia Putellas odchodzi z BarcelonyUrbanandsportAFP
Piłkarki drużyny FC Barcelona świętują zdobycie bramki podczas meczu, jedna zawodniczka podnosi drugą w geście radości, reszta drużyny podbiega, aby dołączyć do świętowania, na trybunach tłum kibiców.
Ewa Pajor świętująca z koleżankami z BarcelonyUrbanandsportAFP
Piłkarka w koszulce FC Barcelony na stadionie podczas meczu, z widocznym logotypem sponsorów na przodzie stroju, tło rozmazane, światła stadionowe w wieczornej scenerii.
Ewa PajorIMAGO/Joan GosaEast News


